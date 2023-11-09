Кому в Україні пропонують зарплату від 75 тисяч гривень — названо професії
9 листопада 2023 05:03
Фахівцям IT пропонують найбільшу зарплату в Україні. Фото: ТСН
В Україні на високу середню зарплату можуть розраховувати фахівці IT сфери. Вони в середньому можуть отримувати 90 тис. гривень.
Про це йдеться в даних великого порталу нерухомості, передає Obozrevatel.
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За даними порталу, найбільша зарплата у вакансіях для програмістів зі знанням Golang становить близько 200 тис. грн.
Фахівцям яких галузей пропонують високі зарплати в Україні
Високі зарплати також у пілотів та інженерів дронів (БПЛА).
Кому платять найбільше:
- Програміст Golang — 90000 грн
- C++ програміст — 85000 грн
- Інженер БПЛА — 75000 грн
- Льотчик — 75000 грн
- Військовослужбовець — 75000 грн
- .Net-програміст — 70000 грн
- Управляючий нерухомістю — 70000 грн
- Програміст Java — 60000 грн
- Зернотрейдер — 60000 грн
- Android-програміст — 57500 грн
Також середня зарплата росте у фахівців з нерухомістю.
Раніше ми розповіли, які зарплати пропонують для українців в Німеччині.
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