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Кому в Україні пропонують зарплату від 75 тисяч гривень — названо професії

9 листопада 2023 05:03
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Кому в Україні пропонують зарплату від 75 тисяч гривень — названо професії
Фахівцям IT пропонують найбільшу зарплату в Україні. Фото: ТСН
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В Україні на високу середню зарплату можуть розраховувати фахівці IT сфери. Вони в середньому можуть отримувати 90 тис. гривень.

Про це йдеться в даних великого порталу нерухомості, передає Obozrevatel.

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За даними порталу, найбільша зарплата у вакансіях для програмістів зі знанням Golang становить близько 200 тис. грн.

Фахівцям яких галузей пропонують високі зарплати в Україні

Високі зарплати також у пілотів та інженерів дронів (БПЛА).

Кому платять найбільше:

  • Програміст Golang — 90000 грн
  • C++ програміст — 85000 грн
  • Інженер БПЛА — 75000 грн
  • Льотчик — 75000 грн
  • Військовослужбовець — 75000 грн
  • .Net-програміст — 70000 грн
  • Управляючий нерухомістю — 70000 грн
  • Програміст Java — 60000 грн
  • Зернотрейдер — 60000 грн
  • Android-програміст — 57500 грн

Також середня зарплата росте у фахівців з нерухомістю.

Раніше ми розповіли, які зарплати пропонують для українців в Німеччині.

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