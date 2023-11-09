Кому в Україні пропонують зарплату від 75 тисяч гривень — названо професії

Фахівцям IT пропонують найбільшу зарплату в Україні. Фото: ТСН

В Україні на високу середню зарплату можуть розраховувати фахівці IT сфери. Вони в середньому можуть отримувати 90 тис. гривень.

Про це йдеться в даних великого порталу нерухомості, передає Obozrevatel.

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За даними порталу, найбільша зарплата у вакансіях для програмістів зі знанням Golang становить близько 200 тис. грн.

Фахівцям яких галузей пропонують високі зарплати в Україні

Високі зарплати також у пілотів та інженерів дронів (БПЛА).

Кому платять найбільше:

Програміст Golang — 90000 грн

C++ програміст — 85000 грн

Інженер БПЛА — 75000 грн

Льотчик — 75000 грн

Військовослужбовець — 75000 грн

.Net-програміст — 70000 грн

Управляючий нерухомістю — 70000 грн

Програміст Java — 60000 грн

Зернотрейдер — 60000 грн

Android-програміст — 57500 грн

Також середня зарплата росте у фахівців з нерухомістю.

Раніше ми розповіли, які зарплати пропонують для українців в Німеччині.