Львівські IT-фахівці перемогли на змаганнях щорічного хакатону від НАТО

Представники SoftServe перемогли у одному із трьох челенджів

Команда українських ІТ-фахівців взяла участь у TIDE NATO Hackathon 2023. Українці виявилися найкращим у одному з трьох челенджів, запропонувавши рішення, яке покращить взаємодію НАТО у боротьбі проти спільного ворога.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Перемога українців

У традиційному щорічному TIDE NATO Hackathon взяли участь понад 100 учасників з різних країн. Серед учасників була і команда з України, представники компанії SoftServe.

Українці перемогли в одному із трьох челенджів, запропонувавши рішення, яке може допомогти НАТО і країнам-партнерам покращити взаємодію в боротьбі проти спільного ворога.

"Наші інженери детально проаналізували переваги та недоліки багатонаціональних навчань НАТО CWIX, на яких перевіряють як ІТ-системи союзників будуть взаємодіяти в бойових умовах. Сформували показники ефективності, додатково розробили рекомендації для покращення результативності CWIX та запропонували рішення, щоб швидко виявляти прогалини", — зазначив Козицький.

Наступні змагання

Команда SoftServe, за словами голови Львівської ОВА, має презентувати свої рішення на Spring 2023 TIDE Sprint. Цей захід пройде у Норвегії.

Українські розробки у майбутньому, імовірно, будуть тестувати у ході навчань CWIX.

Нагадаємо, що 2022 року в Україні, як і у Європі, зросла кількість вакансій для фахівців в IT-сфері. На 15% більше пропонували такої роботи у третьому кварталі порівняно з другим.

Фото: Telegram Козицького