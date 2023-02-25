Топ-10 цікавих та смішних знімків Google Maps — фото

Це не фотошоп: 10 цікавих та смішних знімків Google Maps
Якщо вам цікаво, яке найдивніше місце на нашій планеті, то це не Бермудський трикутник і навіть не острів Зміїний у Бразилії. У Google Maps можна натрапити на дивні, божевільні та смішні місця по всьому світі.
Новини.LIVE зібрали добірку смішних та цікавих геолокацій, на які натрапляли у Google Maps та коментарі до них.
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Спіймали водія автомобіля Google, який порушував закон
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Дякую за 360 View
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У Швеції знайшли викрадення
Знайдено в Замбії
Чоловік зробив це для своєї дружини на їхній фермі, не знаючи про це
Копія Ейфелевої вежі у Внутрішній Монголії, Китай
Нагадаємо, нещодавно ми писали про п'ять містичних місць світу, які можна розгледіти в Google Maps.