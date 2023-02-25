Топ-10 цікавих та смішних знімків Google Maps — фото

Подивитися на цікаві місця можна, навіть не виходячи з дому, адже це дозволяє сервіс Google Maps

Якщо вам цікаво, яке найдивніше місце на нашій планеті, то це не Бермудський трикутник і навіть не острів Зміїний у Бразилії. У Google Maps можна натрапити на дивні, божевільні та смішні місця по всьому світі.

Новини.LIVE зібрали добірку смішних та цікавих геолокацій, на які натрапляли у Google Maps та коментарі до них.

Спіймали водія автомобіля Google, який порушував закон

Хтось щойно зламав планету

Дякую за 360 View

Угоду з наркотиками зафіксовано на Google Maps

Принаймні вони мали порядність піддати цензурі ноги

Мабуть, найшвидший автобус з існуючих на Картах Google: Сіетл до Киргизстану та назад до Сіетла лише за 47 хвилин

У Швеції знайшли викрадення

Знайдено в Замбії

Чоловік зробив це для своєї дружини на їхній фермі, не знаючи про це

Копія Ейфелевої вежі у Внутрішній Монголії, Китай

Нагадаємо, нещодавно ми писали про п'ять містичних місць світу, які можна розгледіти в Google Maps.