Meta разработала модель ИИ, что воспринимает информацию как человек
Компания Meta разработала новую модель искусственного интеллекта ImageBind, которая может имитировать человеческое восприятие. Модель способна связывать текст, изображения, видео, аудио, 3D-измерения, данные о температуре и движении.
Об этом сообщает Portaltele.
ИИ, что учится как человек
Так, ImageBind предлагает комплексное понимание, сочетающее разные аспекты информации. Например, система искусственного интеллекта Make-A-Scene, предназначенная для преобразования текста в изображение, от Meta может использовать ImageBind для создания изображений на основе аудио, например, тропические леса или шумные рынки. Кроме того, ImageBind лучше понимает содержание, модерацию и креативный дизайн, которые может революционизировать благодаря сочетанию 3D-сенсоров и инерционного измерительного устройства (IMU).
Таким образом, ImageBind демонстрирует потенциал целостной интерпретации содержимого, позволяя разным модальностям взаимодействовать и устанавливать значимые связи без предварительного совместного обучения. Кроме того, во время процесса ImageBind учится и совершенствуется самостоятельно, подобно тому, как человек познает мир через изображения и звуки.
Чем может быть полезен ImageBind
Благодаря самостоятельному обучению и использованию минимальных учебных примеров модель раскрывает новые возможности в области обработки данных. Особо следует отметить ее способность связывать аудио и текст, а также прогнозировать глубину на основе изображений, превосходя модели, обученные исключительно на этих типах данных.
ImageBind упрощает процесс визуального проектирования в виртуальных играх и позволяет создавать анимации на основе изображений и звуковых файлов. Также он может облегчить восприятие мира людьми с физическими недостатками путем создания мультимедийных описаний в реальном времени.
Это свидетельствует о высокой эффективности и универсальности модели ImageBind, способной успешно работать с различными типами данных и добиваться чрезвычайно точных результатов в различных задачах обработки информации.
Напомним, что искусственный интеллект, в частности ChatGPT, не может похвастаться высокой нравственностью или безопасными советами, ведь может давать довольно жестокие ответы. Поэтому группа исследователей разработала ИИ на основе правил безопасности и прав человека.