Львовские IT-специалисты победили на соревнованиях ежегодного хакатона от НАТО

Представители SoftServe победили в одном из трех челленджей

Команда украинских ІТ-специалистов приняла участие в TIDE NATO Hackathon 2023. Украинцы оказались лучшими в одном из трех челленджей, предложив решение, которое улучшит взаимодействие НАТО в борьбе против общего врага.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Победа украинцев

В традиционном ежегодном TIDE NATO Hackathon приняли участие более 100 участников из разных стран. Среди участников была команда из Украины, представители компании SoftServe.

Украинцы победили в одном из трех челленджей, предложив решение, которое может помочь НАТО и странам-партнерам улучшить взаимодействие в борьбе против общего врага.

"Наши инженеры детально проанализировали преимущества и недостатки многонациональных учений НАТО CWIX, на которых проверяют, как ІТ-системы союзников будут взаимодействовать в боевых условиях. Сформировали показатели эффективности, дополнительно разработали рекомендации по улучшению результативности CWIX и предложили решение, чтобы быстро выявлять пробелы", — отметил Козыцкий.

Следующие соревнования

Команда SoftServe, по словам главы Львовской ОВА, должна презентовать свои решения на Spring 2023 TIDE Sprint. Это мероприятие пройдет в Норвегии.

Украинские разработки в будущем предположительно будут тестировать в ходе учений CWIX.

Напомним, что в 2022 году в Украине, как и в Европе, выросло количество вакансий для специалистов в IT-сфере. На 15% больше предлагали такую работу в третьем квартале по сравнению со вторым.

Фото: Telegram Козицкого