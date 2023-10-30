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Ученые нашли земной минерал в атмосфере странной экзопланеты. Как это возможно?

30 октября 2023 15:56
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
В атмосфере супергорячей экзопланеты ученые обнаружили земной минерал
Экзопланета в солнечной системе. Изображение: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Вселенная полна неожиданностей — недавно космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) помог ученым обнаружить что-то поистине странное на массивной экзопланете, расположенной в 1324 световых годах от планеты Земля. Атмосфера этого газового гиганта под названием WASP-17 содержит земной минерал, а именно кварц. Подобное исследователи встречают впервые.

О находке рассказала международная команда ученых, опубликовав свое исследование в The Astrophysical Journal Letters.

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Что известно об экзопланете WASP-17b

Впервые учёные увидели WASP-17b еще в 2009 году. Тогда удалось выяснить, что экзопланета находится очень близко к своей звезде, что приводит к нагреванию атмосферы до 1500°C.

Кроме того, WASP-17b является первой экзопланетой, демонстрирующей ретроградную орбиту, то есть вращающуюся в направлении, противоположном вращению своей звезды. Исследование 2013 обнаружило воду в ее атмосфере, а другое исследование обнаружило натрий.

Несмотря на большой радиус WASP-17b, в два раза превышающий радиус Юпитера, ее масса составляет всего половину массы Юпитера. Поэтому эта планета — одна из самых легких, известных на сегодня исследователям.

 

Что известно об экзопланете WASP-17 b
Размеры WASP-17b, Юпитера и Земли. Фото: wasp-planets.net

Увлекательное новое открытие на экзопланете WASP-17 b — что известно

Как отмечают авторы нового научного труда, они использовали данные, полученные инструментом среднего инфракрасного диапазона (MIRI) космического телескопа Джеймса Вебба (JWST). Таким образом, им удалось обнаружить кварцевые нанокристаллы в верхней атмосфере WASP-17 b.

Эти необычные кристаллы представляют собой первые известные частицы кремнезема, обнаруженные в атмосфере экзопланеты.

"Из наблюдений JWST мы знали, что в атмосфере WASP-17b должны быть аэрозоли — крошечные частицы, которые создают облака или дымку, но мы не ожидали, что они будут состоять из кварца. Мы были в восторге!", — заявил исследователь Бристольского университета в Великобритании и ведущий автор исследования Дэвид Грант.

Как крохотные частицы кварца могли образоваться в атмосфере WASP-17b

Исследователи предполагают, что в отличие от мелких каменных частиц, иногда присутствующих в облаках Земли, эти кристаллы сформировались в самой атмосфере WASP-17b из-за высокой температуры и давления.

"WASP-17 b чрезвычайно горячий — около 1500°C — и давление, где они образуются высоко в атмосфере, составляет лишь одну тысячную от того, что мы ощущаем на поверхности Земли. В этих условиях твердые кристаллы могут образовываться непосредственно из газа, не проходя предварительно через жидкую фазу", объяснил доктор Грант.

 

Ученые обнаружили земной минерал в атмосфере удивительной экзопланеты. Как это возможно?
Экзопланета. Изображение: NASA /JPL-Caltec /T. Pyle

Что делает это открытие уникальным

Традиционно экзопланеты содержат силикаты, богатые магнием, такие как пироксен или оливин, но открытие только кварца в атмосфере может дать новое понимание формирования и эволюции облаков в соответствующей атмосфере.

Хотя форма этих кварцевых кристаллов может имитировать находящиеся на Земле, их размер разительно отличается — всего 10 нанометров в диаметре, или одна миллионная часть сантиметра (менее одной миллионной части размера средней песчинки).

Что ученым еще предстоит выяснить

Пока остается неизвестным, как распространены эти кварцевые облака на WASP-17b. Планета заблокирована приливами, что означает, что одна сторона всегда обращена к ее звезде, а другая — в противоположную сторону. Возможно, эти кристаллы находятся только в атмосфере на ночной стороне планеты и исчезают при воздействии дневного света.

 

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