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З'явилися вражаючі кадри запуску Starlink та ще 22 супутників SpaceX на орбіту

17 вересня 2023 18:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
З'явилися вражаючі кадри запуску Starlink та ще 22 супутників SpaceX на орбіту
Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Аерокосмічній компанії зі США SpaceX вдалося запустити Starlink на орбіту та вивести ще 22 власних супутники. Сталося це вчора, 16 вересня, з космодрому у Флориді.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Twitter.

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Як відбувався запуск

Відомо, що було запущено саме ракету-носій Falcon 9. Після цього SpaceX вже завершила 65-й запуск в цьому році. 

Запуск ракети-носія Falcon 9
Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX
Запуск ракети-носія Falcon 9
Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX
Запуск ракети-носія Falcon 9
Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX

Особливості космічної події

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник Just Read the Instructions, що стоїть в Атлантичному океані", — зазначають у повідомленні. 

Пізніше у компанії показали розгортання свого супутника у космосі. 

Нагадаємо, бізнесмен та мільйонер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується в Україні.

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