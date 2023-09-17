З'явилися вражаючі кадри запуску Starlink та ще 22 супутників SpaceX на орбіту

Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX

Аерокосмічній компанії зі США SpaceX вдалося запустити Starlink на орбіту та вивести ще 22 власних супутники. Сталося це вчора, 16 вересня, з космодрому у Флориді.

Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Twitter.

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Як відбувався запуск

Відомо, що було запущено саме ракету-носій Falcon 9. Після цього SpaceX вже завершила 65-й запуск в цьому році.

Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX

Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX

Запуск ракети-носія Falcon 9. Фото: SpaceX

Особливості космічної події

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник Just Read the Instructions, що стоїть в Атлантичному океані", — зазначають у повідомленні.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship stationed in the Atlantic Ocean pic.twitter.com/7fr7n7R62W — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Пізніше у компанії показали розгортання свого супутника у космосі.

Нагадаємо, бізнесмен та мільйонер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується в Україні.