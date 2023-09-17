З'явилися вражаючі кадри запуску Starlink та ще 22 супутників SpaceX на орбіту
Аерокосмічній компанії зі США SpaceX вдалося запустити Starlink на орбіту та вивести ще 22 власних супутники. Сталося це вчора, 16 вересня, з космодрому у Флориді.
Про це повідомила компанія на своїй сторінці у Twitter.
Як відбувався запуск
Відомо, що було запущено саме ракету-носій Falcon 9. Після цього SpaceX вже завершила 65-й запуск в цьому році.
Liftoff! pic.twitter.com/PYY2OHIazz— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023
Особливості космічної події
"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на безпілотник Just Read the Instructions, що стоїть в Атлантичному океані", — зазначають у повідомленні.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship stationed in the Atlantic Ocean pic.twitter.com/7fr7n7R62W— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023
Пізніше у компанії показали розгортання свого супутника у космосі.
Video of last night’s @Starlink satellite deployment pic.twitter.com/K7ezZLLusz— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023
Нагадаємо, бізнесмен та мільйонер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується в Україні.