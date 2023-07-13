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Альтернатива ChatGPT: Ілон Маск запустив стартап штучного інтелекту xAI

13 липня 2023 08:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Альтернатива ChatGPT: Ілон Маск запустив стартап штучного інтелекту xAI
Підприємець-мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генеральний директор SpaceX, Twitter і Tesla Ілон Маск запустив свій довгоочікуваний стартап штучного інтелекту xAI. Він представив команду, що складається з інженерів з тих самих великих американських технологічних фірм, яким він сподівається кинути виклик у своїй спробі створити альтернативу ChatGPT.

Про це повідомляє Reuters.

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Стартап штучного інтелекту xAI

Маск заявляв, що розвиток штучного інтелекту слід призупинити і що цей сектор потребує регулювання. Він неодноразово висловлював занепокоєння щодо потенціалу ШІ для "цивілізаційного знищення".

На заході Twitter Spaces Маск пояснив свій план створення безпечнішого штучного інтелекту. За його словами, замість того, щоб програмувати мораль у своєму ШІ, xAI намагатиметься створити "максимально допитливий" штучний інтелект.

"Якщо він спробує зрозуміти справжню природу Всесвіту, це найкраще, що я можу запропонувати з точки зору безпеки ШІ. Я думаю, що це буде про людяність з тієї точки зору, що людство просто набагато цікавіше, ніж нелюдство", — сказав Маск.

Він також заявив, що суперінтелект, який буде розумнішим за людину, з'явиться через п'ять-шість років.

На сайті xAI йдеться, що нова компанія Маска відокремлена від X Corp, але буде тісно співпрацювати з Twitter, Tesla та іншими.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск повернувся на верхівку списку найбагатших людей планети. Йому вдалося обійти у рейтингу французького магната Бернара Арно після падіння акцій компанії на 2,6%.

Також ми писали, що власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск передбачив використання штучного інтелекту (ШІ) у військових цілях.

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