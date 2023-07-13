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Альтернатива ChatGPT: Илон Маск запустил стартап искусственного интеллекта xAI

13 июля 2023 08:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Альтернатива ChatGPT: Илон Маск запустил стартап искусственного интеллекта xAI
Предприниматель-миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный директор SpaceX, Twitter и Tesla Илон Маск запустил свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI. Он представил команду, состоящую из инженеров из самых крупных американских технологических фирм, которым он надеется бросить вызов в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

Об этом сообщает Reuters.

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Стартап искусственного интеллекта xAI

Маск заявлял, что развитие искусственного интеллекта следует приостановить и что этот сектор нуждается в регулировании. Он неоднократно выражал обеспокоенность потенциалом ИИ для "цивилизационного уничтожения".

На мероприятии Twitter Spaces Маск объяснил свой план создания более безопасного искусственного интеллекта. По его словам, вместо того чтобы программировать мораль в своем ИИ, xAI будет пытаться создать "максимально любознательный" искусственный интеллект.

"Если он попытается понять истинную природу Вселенной, это лучшее, что я могу предложить с точки зрения безопасности ИИ. Я думаю, что это будет о человечности с той точки зрения, что человечество просто гораздо интереснее, чем бесчеловечность", — сказал Маск.

Он также заявил, что суперинтеллект, который будет умнее человека, появится через пять-шесть лет.

На сайте xAI говорится, что новая компания Маска отделена от X Corp, но будет тесно сотрудничать с Twitter, Tesla и другими.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск вернулся на верхушку списка самых богатых людей планеты. Ему удалось обойти в рейтинге французского магната Бернара Арно после падения акций компании на 2,6%.

Также мы писали, что владелец социальной сети Twitter Илон Маск предусмотрел использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

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