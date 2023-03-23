Apple хоче щорічно витрачати мільярд доларів на фільми, які будуть виходити в кінотеатрах

Компанія Apple

Apple планує витрачати один мільярд доларів на рік на виробництво фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах. Корпорація прагне підвищити свій авторитет у Голлівуді та залучити передплатників до потокового сервісу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі

Apple звернулася до кіностудій щодо партнерства, щоб випустити кілька фільмів у кінотеатрах цього року та ряд інших фільмів у майбутньому.

Список потенційних релізів включає фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі; шпигунський трилер "Аргайл" від режисера Метью Вона; і "Наполеон", драма Рідлі Скотта про французького завойовника. Представник Apple відмовився від коментарів.

Інвестиції значно зросли порівняно з минулими роками. Більшість попередніх оригінальних фільмів Apple були ексклюзивними для потокового сервісу або випущені в обмеженій кількості кінотеатрів. Компанія пообіцяла показувати фільми в тисячах кінотеатрів щонайменше протягом місяця, хоча вона ще не завершила жодних планів.

Компанія розглядає кінотеатри як спосіб підвищити обізнаність про свою послугу потокового передавання TV+. Apple TV+ має від 20 до 40 мільйонів підписників, що менше, ніж у таких конкурентів, як Netflix і Disney+.

Apple досі не придумала, як буде розповсюджувати ці фільми в кінотеатрах. Компанія не має внутрішнього досвіду, щоб випускати фільми в тисячах кінотеатрів по всьому світу одночасно, тому вона звернулася до сторонніх дистриб’юторів. Спочатку Apple має домовитися з потенційними партнерами про комісію за розповсюдження та маркетинговий бюджет. Кіностудії можуть витратити 100 мільйонів доларів або більше на рекламу своїх фільмів, що набагато більше, ніж потокові сервіси витрачають на просування нових шоу чи фільмів.

Нагадаємо, у червні компанія Apple представить нові окуляри доповненої реальності. Цей реліз стане першою новою категорією продуктів, які розроблятимуться виключно під керівництвом Тім Кука.

Також ми писали, що корпорація Apple незабаром запустить новий музичний стрімінговий сервіс Apple Music Classical. Відомо, що прем'єра запланована на 28 березня.