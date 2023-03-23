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Apple хочет ежегодно тратить миллиард долларов на фильмы, которые будут выходить в кинотеатрах

23 марта 2023 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Компания Apple
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Apple планирует тратить один миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. Корпорация стремится повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к потоковому сервису.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Подробности

Apple обратилась к киностудиям о партнерстве, чтобы выпустить несколько фильмов в кинотеатрах в этом году и ряд других фильмов в будущем.

Список потенциальных релизов включает фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" из Леонардо Ди Каприо в главной роли; шпионский триллер "Аргайл" от режиссера Мэтью Вона; и "Наполеон", драма Ридли Скотта о французском завоевателе. Представитель Apple отказался от комментариев.

Инвестиции значительно выросли по сравнению с прошлыми годами. Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были эксклюзивны для потокового сервиса или выпущены в ограниченном количестве кинотеатров. Компания пообещала показывать фильмы в тысячах кинотеатров минимум в течение месяца, хотя она еще не завершила никаких планов.

Компания рассматривает кинотеатры как способ повысить осведомленность о своей услуге потоковой передачи TV+. Apple TV+ имеет от 20 до 40 миллионов подписчиков, что меньше, чем у таких конкурентов, как Netflix и Disney+.

Apple еще не придумала, как будет распространять эти фильмы в кинотеатрах. Компания не имеет внутреннего опыта выпускать фильмы в тысячах кинотеатров по всему миру одновременно, поэтому она обратилась к посторонним дистрибьюторам. Сначала Apple должна договориться с потенциальными партнерами о комиссии за распространение и маркетинговый бюджет. Киностудии могут потратить 100 миллионов долларов или больше на рекламу своих фильмов, что гораздо больше, чем потоковые сервисы тратят на продвижение новых шоу или фильмов.

Напомним, в июне компания Apple представит новые очки дополненной реальности. Этот релиз станет первой новой категорией продуктов, разрабатываемых исключительно под руководством Тим Кука.

Также мы писали, что корпорация Apple скоро запустит новый музыкальный стриминговый сервис Apple Music Classical. Известно, что премьера намечена на 28 марта.

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