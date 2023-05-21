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Apple забороняє співробітникам користуватися ШІ-сервісами

21 травня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Apple забороняє співробітникам користуватися ШІ-сервісами
Apple не хоче, щоб її співробітники використовували генеративні ШІ. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У компанії Apple не хочуть, аби її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Apple нещодано розіслала своїм співробітникам внутрішнє розпорядження. У ньому йдеться: для виконання робочих завдань використання штучного інтелекту, включаючи ChatGPT, заборонено.

Таке рішення Apple ухвалила після того, як помилка в системі ChatGPT дозволила користувачам отримати доступ до історії чату інших користувачів.

Компанії, які заборонили використання "розумного" чат-боту

Варто зауважити, що Apple не єдина компанія, яка заборонила своїм співробітникам використовувати генеративні платформи ШІ.

JPMorgan Chase і Verizon також запровадили подібні заборони. Тоді як Amazon заохочує своїх інженерів використовувати свій внутрішній інструмент ШІ замість сторонніх платформ.

Нагадаємо, засновник штучного інтелекту Stability AI зробив особистий прогноз щодо майбутнього суспільства. На його думку, штучний інтелект витіснить людей у ​​багатьох сферах.

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