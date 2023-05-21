Apple запрещает сотрудникам пользоваться ИИ-сервисами

Apple не хочет, чтобы ее сотрудники использовали генеративные ИИ. Фото: REUTERS

В компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Apple недавно разослала своим сотрудникам внутреннее распоряжение. В нем говорится: для выполнения рабочих задач использование искусственного интеллекта, включая ChatGPT, запрещено.

Такое решение Apple приняла после того, как ошибка в системе ChatGPT позволила пользователям получить доступ к истории чата других пользователей.

Компании, запретившие использование "умного" чат-бота

Стоит заметить, что Apple не единственная компания, запретившая своим сотрудникам использовать генеративные платформы ИИ.

JPMorgan Chase и Verizon также ввели подобные запреты. В то время как Amazon поощряет своих инженеров использовать свой внутренний инструмент ИИ вместо посторонних платформ.

Напомним, основатель искусственного интеллекта Stability AI сделал личный прогноз относительно будущего общества. По его мнению, искусственный интеллект вытеснит людей во многих областях.