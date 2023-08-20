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Біля Львова для айтішників збудують містечко IT Village: який вигляд воно матиме

20 серпня 2023 12:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Біля Львова для айтішників збудують містечко IT Village: який вигляд воно матиме
Містечко для айтішників. Фото: dou.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У селі Нагоряні, неподалік Львова, створюється унікальне містечко для IT-фахівців під назвою IT Village. Проєкт було запущено у 2018 році під егідою Львівського IT Кластера, але через загострення конфлікту довелося призупинити його розвиток.

Про це повідомляє Dou.ua

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Сьогодні 65 майбутніх мешканців цього кварталу об'єдналися у кооператив та придбали земельні ділянки для будівництва. Очікується, що перші будинки будуть готові до заселення до 2025 року.

Керівник Львівського IT Кластера Степан Веселовський розповідає, що IT Village функціонує як автономна спільнота з власним керуючим органом, що складається з учасників проєкту. Безпосереднє будівництво будинків здійснюється кооперативом. Це ком'юніті складається в основному з досвідчених IT-професіоналів, таких як програмісти, менеджери та керівники компаній, а також представників інших творчих сфер.

На якому етапі будівельні роботи

Роботи з будівництва були припинені через обставини війни, але відновилися у травні 2022 року. Цього разу активно ведуться роботи з комунального забезпечення кварталу, і кожен етап проєкту узгоджується з членами кооперативу.

  • Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
    Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
  • Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
    Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
  • Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
    Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
  • Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
    Містечко для айтішників. Фото: Dou.ua
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