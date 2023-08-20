Возле Львова для айтишников построят городок IT Village: как он будет выглядеть

Городок для айтишников. Фото: dou.ua

В селе Нагоряны, неподалеку от Львова, создается уникальный городок для IT-специалистов под названием IT Village. Проект был запущен в 2018 году под эгидой Львовского IT Кластера, но из-за обострения конфликта пришлось приостановить его развитие.

Об этом сообщает Dou.ua

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На сегодняшний день 65 будущих жителей этого квартала объединились в кооператив и приобрели земельные участки для строительства. Ожидается, что первые дома будут готовы к заселению к 2025 году.

Руководитель Львовского IT Кластера Степан Веселовский рассказывает, что IT Village функционирует как автономное сообщество с собственным управляющим органом, состоящим из участников проекта. Непосредственное строительство домов осуществляется кооперативом. Это коммьюнити состоит в основном из опытных IT-профессионалов, таких, как программисты, менеджеры и руководители компаний, а также представителей других творческих сфер.

На каком этапе строительные работы

Работы по строительству были приостановлены из-за обстоятельств войны, но возобновились в мае 2022 года. В данный момент активно ведутся работы по коммунальному обеспечению квартала, и каждый этап проекта согласовывается с членами кооператива.

Городок для айтишников. Фото: Dou.ua

Городок для айтишников. Фото: Dou.ua

Городок для айтишников. Фото: Dou.ua

Городок для айтишников. Фото: Dou.ua 1 / 4

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