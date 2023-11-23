Бронь для ФОПів та гіг-контрактерів — позиція Міноборони та Генштабу

Чоловік працює за комп'ютером. Фото: freepik.com

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко відповів, чи підпадатимуть під систему бронювання ФОПи та гіг-контрактери. За його словами, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ негативно відреагували на цю пропозицію.

Про це повідомляє DOU.

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"Чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, установи й організації. Законом не передбачено бронювання ФОП та гіг-контракторів", — зазначив Фоменко.

Він уточнив, що наразі немає змістовних пропозицій щодо змін до статей 23-25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Крім цього, на сьогодні Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ не підтримано пропозиції, спрямовані на розширення категорій військовозобов’язаних громадян України для отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час шляхом їх бронювання. Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП, Мінекономіки звернулося до Мін’юсту", — додав заступник міністра.

Проєктний офіс "Дія City" розповів виданню, що наразі не планують вносити зміни до закону щодо бронювання гіг-контракторів. Ця ініціатива стосується лише працівників, що влаштовані на роботу офіційно.

Водночас за даними IT Ukraine Association, в Україні нараховується 362 тисячі IT-фахівців, із яких близько 5 тисяч — служать в ЗСУ, а 3,5 тисячі — вже заброньовані.

Нагадаємо, що незабаром в Дії може з'явитися онлайн-послуга електронного бронювання працівників від мобілізації. Відомо, коли її планують запустити.