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Бронь для ФЛП и гиг-контрактеров — позиция Минобороны и Генштаба

23 ноября 2023 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Бронь для ФЛП и гиг-контрактеров — позиция Минобороны и Генштаба
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко ответил, будут ли подпадать под систему бронирования ФЛП и гиг-контрактеры. По его словам, Министерство обороны и Генштаб ВСУ негативно отреагировали на данное предложение.

Об этом сообщает DOU.

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"Действующий закон предусматривает, что бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации. Законом не предусмотрено бронирование ФЛП и гиг-контракторов", — отметил Фоменко.

Он уточнил, что в настоящее время нет содержательных предложений по изменениям в статьи 23-25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Кроме этого, на сегодняшний день Минобороны и Генеральным штабом ВСУ не поддержаны предложения, направленные на расширение категорий военнообязанных граждан Украины для получения ими отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время путем их бронирования. В то же время информируем, что с целью правовой оценки возможности применения норм этого закона к ФЛП, Минэкономики обратилось в Минюст", — добавил замминистра.

Проектный офис "Действия City" рассказал изданию, что пока не планируют вносить изменения в закон о бронировании гиг-контракторов. Эта инициатива касается только работников, устроенных на работу официально.

В то же время, по данным IT Ukraine Association, в Украине насчитывается 362 тысячи IT-специалистов, из которых около 5 тысяч — служат в ВСУ, а 3,5 тысячи — уже забронированы.

Напомним, что вскоре в Дії может появиться онлайн-услуга электронного бронирования работников от мобилизации. Известно, когда ее планируют запустить.

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