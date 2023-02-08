Чи можна заряджати смартфон всю ніч — фахівці розповіли правила безпечної зарядки

При нічній зарядці смартфона може виникнути його перегрів

Найрозповсюдженіша звичка власників смартфону — заряджати пристрій вночі. Адже вдень, як правило, на це бракує часу або не завжди є можливість. Тим часом в інтернеті "блукає" безліч міфів та жахіть про нічну зарядку гаджета.

Яка насправді існує небезпека, а що немає нічого спільного з реальністю розповіли фахівці в блозі компанії Selby.

Чи може нічна зарядка призвести до перевантаження акумулятора

Спеціалісти підкреслюють нічна зарядка не може перевантажити акумулятор сучасного смартфону. Це міф.

Річ у тім, що сучасні телефони розробляють з захисними механізмами, які запобігають перезарядці акумулятора після його повного заряду. Як тільки батарея досягає 100%, зарядка припиняється. На цьому етапі пристрій працює від мережі змінного струму, а не від акумулятора.

Та цікаво те, що зрештою, незалежно від того, використовуєте ви смартфон чи ні, заряд впаде до 99%. У цей момент ваш телефон "заряджатиметься", оскільки зарядний пристрій знову повертає його до 100%.

Чи може виникнути перегрів під час нічної зарядки смартфона

Фахівці зазначають, що при нічній зарядці смартфона може виникнути його перегрів. Це надалі може призвести до скорочення терміну служби акумулятора або навіть самозаймання девайса.

Так, до прикладу, компанія Apple публічно заявила, що температура вище 35 градусів за Цельсієм може призвести до незворотного пошкодження батареї. І це стосується внутрішньої температури, а не лише погоди на вулиці.

Якщо ваш пристрій не вентилюється належним чином, він може досить легко перегрітися.

Перегрів при зарядженні пристрою вночі може статися, наприклад, через де, що власник поклав девайс під подушку або на ковдру.

Заряджання споживає енергію та виділяє деяку кількість тепла, тому ваш телефон може надто нагрітися, якщо він знаходиться на зарядному пристрої всю ніч.

Якщо ви заряджаєте протягом ночі, найкраще, що ви можете зробити, це переконатися, що пристрій розміщено на відкритому повітрі або на тепловідвідному матеріалі. Крім того, спробуйте розумну розетку, яка вимикається через певний час.

Також фахівці попередили, у жодному разі не можна вимикати смартфон якщо він перегрівся або навпаки надто холодний. Є ризик, що він більше не запрацює.

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання

Спеціалісти радять не використовувати смартфон, доки він заряджається. Це пов’язано з тим, що смартфон не буде постійно розряджатися-заряджатися, адже струм йтиме через акумулятор.

Крім того, все це може призвести до перегріву та пошкодження осередків і, як наслідок, вплинути як на тривалість, так і термін корисного використання пристрою.

А ще ігри або перегляд відео під час заряджання дуже шкідливі, тому що це призводить до спотворення циклів заряджання та змушує батарею смартфона сильно нагріватися.

Рекомендації щодо заряджання акумулятора смартфона, які допоможуть продовжити термін служби

Кожна батарея на основі літію має кінцеву кількість циклів заряджання та розряджання. Тому з кожним циклом ємність акумулятора знижується. Як правило, акумулятор смартфона ефективно працює 2-3 роки. Якщо ви використовуєте найкращі методи та уникаєте пошкодження батареї, ви можете продовжити її термін служби трохи довше, а при неправильному використанні ви можете побачити значне погіршення лише за один рік. Слід уникати надмірного розряджання. Якщо дозволити телефону досягти 0% і автоматично вимкнутися, це може призвести до швидшого зниження заряду акумулятора. Спробуйте зберегти рівень заряду акумулятора від 40 до 80 відсотків. Деякі компанії повідомляють, що якщо дозволити акумулятору регулярно розряджатися та заряджатися, а не постійно залишатися зарядженим, це також може зберегти його загальний термін служби. Намагайтеся не використовувати швидку зарядку щоразу, коли ви заряджаєте свій телефон. Більшість швидких систем заряджання змушують батарею нагріватися. При першій зарядці смартфона після покупки телефон можна використовувати, поки він не сяде. Як тільки він вимкнеться, зарядіть смартфон до повної потужності, залишивши його вимкненим. Використовуйте телефонні кабелі та адаптери живлення фірмової марки або сертифіковані. Це гарантує, що внутрішня апаратура зарядного кабелю сумісна з вашим телефоном і забезпечує безпечну та ефективну зарядку.

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