Можно ли заряжать смартфон всю ночь — специалисты рассказали правила безопасной зарядки

При ночной зарядке смартфона может возникнуть его перегрев

Самая распространенная привычка владельцев смартфона — заряжать устройство ночью. Ведь днем, как правило, на это не хватает времени или не всегда есть возможность. Тем временем в интернете "блуждает" множество мифов и ужасов о ночной зарядке гаджета.

Какая на самом деле существует опасность, а что не имеет ничего общего с реальностью рассказали специалисты в блоге компании Selby.

Может ли ночная зарядка привести к перегрузке аккумулятора

Специалисты подчеркивают ночная зарядка не может перегрузить аккумулятор современного смартфона. Это миф.

Дело в том, что современные телефоны разрабатывают с защитными механизмами, предотвращающими перезарядку аккумулятора после его полного заряда. Как только батарея достигает 100%, зарядка прекращается. На этом этапе устройство работает от сети переменного тока, а не от аккумулятора.

Но интересно, что в конце концов, независимо от того, используете ли вы смартфон или нет, заряд упадет до 99%. В этот момент ваш телефон будет "заряжаться", поскольку зарядное устройство снова возвращает его до 100%.

Может ли возникнуть перегрев во время ночной зарядки смартфона

Специалисты отмечают, что при ночной зарядке смартфона может возникнуть его перегрев. Это в дальнейшем может привести к сокращению срока службы аккумулятора или даже самовозгоранию девайса.

Так, например, компания Apple публично заявила, что температура выше 35 градусов по Цельсию может привести к необратимому повреждению батареи. И это касается внутренней температуры, а не только погоды на улице.

Если устройство не вентилируется должным образом, оно может достаточно легко перегреться.

Перегрев при зарядке устройства ночью может произойти, например, из-за того, что владелец положил девайс под подушку или на одеяло.

Зарядка потребляет энергию и выделяет некоторое количество тепла, поэтому телефон может слишком нагреться, если он находится на зарядном устройстве всю ночь.

Если вы заряжаете в течение ночи, лучшее, что вы можете сделать, это убедиться, что устройство находится на открытом воздухе или на теплоотводном материале. Кроме того, попробуйте умную розетку, которая выключается через некоторое время.

Также специалисты предупредили, ни в коем случае нельзя выключать смартфон, если он перегрелся или наоборот слишком холодный. Есть риск, что он больше не заработает.

Можно ли использовать телефон во время зарядки

Специалисты советуют не использовать смартфон, пока он заряжается. Это связано с тем, что смартфон не будет постоянно разряжаться-заряжаться, ведь ток пойдет через аккумулятор.

Кроме того, все это может привести к перегреву и повреждению ячеек и, как следствие, повлиять как на длительность, так и на срок полезного использования устройства.

А еще игры или просмотр видео во время зарядки очень вредны, потому что это приводит к искажению циклов зарядки и заставляет батарею смартфона сильно нагреваться.

Рекомендации по зарядке аккумулятора смартфона, которые помогут продлить срок службы

Каждая батарея на основе лития имеет конечное количество циклов зарядки и разрядки. Поэтому с каждым циклом емкость аккумулятора снижается. Как правило, аккумулятор смартфона эффективно работает 2-3 года. Если вы используете наилучшие методы и избегаете повреждения батареи, вы можете продлить ее срок службы немного дольше, а при неправильном использовании вы можете увидеть значительное ухудшение всего за один год. Следует избегать чрезмерной разрядки. Если разрешение телефона достигает 0% и автоматически выключается, это может привести к снижению заряда аккумулятора. Попытайтесь сохранить уровень заряда аккумулятора от 40 до 80 процентов. Некоторые компании сообщают, что если разрешить аккумулятору регулярно разряжаться и заряжаться, а не постоянно оставаться заряженным, это также может сохранить его общий срок службы. Старайтесь не использовать быструю зарядку каждый раз, когда вы заряжаете телефон. Большинство быстрых систем подзарядки заставляют батарею нагреваться. При первой зарядке смартфона после покупки телефон можно использовать до тех пор, пока он не сядет. Как только он выключится, зарядите смартфон до полной мощности, оставив его выключенным. Используйте телефонные кабели и адаптеры питания фирменной марки или сертифицированные. Это гарантирует, что внутренняя аппаратура зарядного кабеля совместима с телефоном и обеспечивает безопасную и эффективную зарядку.

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