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Дуров обіцяє блокувати Telegram-канали із закликами до насильства

30 жовтня 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Дуров обіцяє блокувати Telegram-канали із закликами до насильства
Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Автор месенджера Telegram Павло Дуров оголосив про намір припинити доступ до каналів, що підбурюють до агресії. Як ілюстрацію він згадав канал "Утро Дагестан", який набув популярності після активності жителів Північного Кавказу нещодавно.

Про це Дуров написав у своєму акаунті.

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Павло Дуров повідомив, що платформи, які розповсюджують заклики до насильства, порушують норми та стандарти не лише Telegram, а й великих компаній, таких як Google та Apple, а також загальноприйняті світові цінності.

Павло Дуров
Повідомлення Telegram-каналу "Утро Дагестан". Фото: Павло Дуров

На підтвердження своїх слів Дуров показав зображення антисемітського повідомлення зі згаданого каналу. Супроводжувальне зображення підкреслювало, що дискримінація за релігійною чи національною ознакою є неприйнятною.

Павло Дуров
Повідомлення Павла Дурова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що WhatsApp продовжує використовувати функції Telegram, тоді як останній продовжує інновації. В останньому оновленні до 10.2 версії Telegram додали низку покращень.

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