Дуров обіцяє блокувати Telegram-канали із закликами до насильства

Засновник Telegram Павло Дуров. Фото: росЗМІ

Автор месенджера Telegram Павло Дуров оголосив про намір припинити доступ до каналів, що підбурюють до агресії. Як ілюстрацію він згадав канал "Утро Дагестан", який набув популярності після активності жителів Північного Кавказу нещодавно.

Про це Дуров написав у своєму акаунті.

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Павло Дуров повідомив, що платформи, які розповсюджують заклики до насильства, порушують норми та стандарти не лише Telegram, а й великих компаній, таких як Google та Apple, а також загальноприйняті світові цінності.

Повідомлення Telegram-каналу "Утро Дагестан". Фото: Павло Дуров

На підтвердження своїх слів Дуров показав зображення антисемітського повідомлення зі згаданого каналу. Супроводжувальне зображення підкреслювало, що дискримінація за релігійною чи національною ознакою є неприйнятною.

Повідомлення Павла Дурова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що WhatsApp продовжує використовувати функції Telegram, тоді як останній продовжує інновації. В останньому оновленні до 10.2 версії Telegram додали низку покращень.