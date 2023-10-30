Дуров обещает блокировать Telegram-каналы с призывами к насилию

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: росСМИ

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о намерении прекратить доступ к каналам, подстрекающим к агрессии. В качестве иллюстрации он упомянул канал "Утро Дагестан", который приобрел популярность после активности жителей Северного Кавказа в недавнее время.

Об этом Дуров написал в своем аккаунте.

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Павел Дуров сообщил, что платформы, распространяющие призывы к насилию, нарушают нормы и стандарты не только Telegram, но и крупных компаний, таких как Google и Apple, а также общепринятые мировые ценности.

Сообщение Telegram-канала "Утро Дагестан". Фото: Павел Дуров

В подтверждение своих слов, Дуров показал изображение антисемитского сообщения из упомянутого канала. Сопровождающее изображение подчеркивало, что дискриминация по религиозному или национальному признаку является неприемлемой.

Сообщение Павла Дурова. Фото: скриншот

Напомним, что WhatsApp продолжает брать на вооружение функции Telegram, в то время как последний продолжает инновации. В последнем обновлении до 10.2 версии Telegram добавили ряд улучшений.