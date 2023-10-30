Дуров обещает блокировать Telegram-каналы с призывами к насилию
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о намерении прекратить доступ к каналам, подстрекающим к агрессии. В качестве иллюстрации он упомянул канал "Утро Дагестан", который приобрел популярность после активности жителей Северного Кавказа в недавнее время.
Об этом Дуров написал в своем аккаунте.
Telegram будут блокировать из-за призывов к насилию
Павел Дуров сообщил, что платформы, распространяющие призывы к насилию, нарушают нормы и стандарты не только Telegram, но и крупных компаний, таких как Google и Apple, а также общепринятые мировые ценности.
В подтверждение своих слов, Дуров показал изображение антисемитского сообщения из упомянутого канала. Сопровождающее изображение подчеркивало, что дискриминация по религиозному или национальному признаку является неприемлемой.
Напомним, что WhatsApp продолжает брать на вооружение функции Telegram, в то время как последний продолжает инновации. В последнем обновлении до 10.2 версии Telegram добавили ряд улучшений.
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