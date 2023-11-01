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Експерт пояснив, чому TikTok є небезпечною соцмережею для людей

1 листопада 2023 20:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Експерт пояснив, чому TikTok є небезпечною соцмережею для людей
Людина користується соцмережею TikTok. Ілюстративне фото: Antyweb
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Соціальна мережа TikTok є небезпечним інструментом, який можуть використовувати шпигуни, адже ця компанія є китайською, де діє суворий закон щодо шпигунства. Таким чином уряд Китаю може отримати будь-яку інформацію з цієї платформи. 

Про це заявив дослідник, доктор наук, який працює в галузі взаємодії людини та компʼютерних систем в Університеті Тампере Пекка Калiоніємі під час нового епізоду подкасту "(не) Безпечна країна".

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Як відомо, він також є експертом з соціальних мереж та досліджує, як пропаганда ними поширюється та як їй протидіяти.

Як працює соціальна мережа

"Тобто, звичайно, ви можете ділитися чим завгодно, але я просто не раджу нікому використовувати TikTok для чогось, тому що він, по-перше, збирає величезну кількість даних з вашого телефону або іншого пристрою, який ви використовуєте для цього. І потім ви не знаєте, куди ці дані йдуть. Це чорний ящик. Ось такий мій погляд, загальний погляд на TikTok. Це небезпечний інструмент, який можна використовувати для шпигунства, але він також дуже добре зроблений", — наголосив Калiоніємі.

В чому полягає небезпека TikTok

Він зауважив, що попри те, що TikTok має гарної якості алгоритми, він є небезпечним інструментом, а саме "сліпою плямою" для державної безпеки.

"Він має неймовірно хороший алгоритм, який забезпечує вас контентом, який буде тримати вас залученими протягом тривалого часу. Як і більшість алгоритмів, він постачає вам контент, який вас приваблює і в якому ви зацікавлені. І він дуже добре вгадує, що вас цікавить. І якщо ви почнете дивитися пропаганду війни, ви будете надзвичайно зацікавлені, тому що у вас буде нескінченна кількість такого контенту", — зазначив дослідник.

Підбір пропаганди через вподобання

За його словами, якщо людина проросійськи налаштована, то соцмережа забезпечить її безмежною кількістю російської пропаганди або ж навпаки.

"Якщо ви проукраїнські, це те ж саме. Звичайно, стиль відрізняється, але все одно це небезпечний інструмент, на який недостатньо звертають увагу. Це сліпа пляма для більшості дослідників дезінформації і, звичайно, для державної безпеки загалом. Це велика загроза", — попередив експерт з соцмереж. 

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди. Це є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.

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