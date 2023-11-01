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Эксперт объяснил, почему TikTok является опасной соцсетью для людей

1 ноября 2023 20:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эксперт объяснил, почему TikTok является опасной соцсетью для людей
Человек пользуется соцсетью TikTok. Иллюстративное фото: Antyweb
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Социальная сеть TikTok является опасным инструментом, который могут использовать шпионы, ведь эта компания является китайской, где действует строгий закон по шпионажу. Таким образом, правительство Китая может получить любую информацию с этой платформы.

Об этом заявил исследователь, доктор наук, работающий в области взаимодействия человека и компьютерных систем в Университете Тампере Пекка Калиониеми во время нового эпизода подкаста "(не) Безопасная страна".

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Как известно, он также является экспертом по социальным сетям и исследует, как пропаганда на них распространяется и как ей противодействовать.

Как работает социальная сеть

"То есть конечно вы можете делиться чем угодно, но я просто не советую никому использовать TikTok для чего-то, потому что он, во-первых, собирает огромное количество данных с вашего телефона или другого устройства, которое вы используете для этого. И затем вы не знаете, куда эти данные идут. Это черный ящик. Вот такой мой взгляд, общий взгляд на TikTok. Это опасный инструмент, который можно использовать для шпионажа, но он также очень хорошо сделан", — подчеркнул Калиониеми.

В чем опасность TikTok

Он отметил, что несмотря на то, что TikTok имеет хорошее качество алгоритмов, он является опасным инструментом, а именно "слепым пятном" для государственной безопасности.

"Он имеет невероятно хороший алгоритм, который обеспечивает вас контентом, который будет держать вас вовлеченными в течение длительного времени. Как и большинство алгоритмов, он поставляет вам привлекающий вас контент и в котором вы заинтересованы. И он очень хорошо угадывает, что вас интересует. И если вы начнете смотреть пропаганду войны, вы будете очень заинтересованы, потому что у вас будет бесконечное количество такого контента", — отметил исследователь.

Подбор пропаганды через предпочтения

По его словам, если человек пророссийски настроен, то соцсеть обеспечит его безграничным количеством российской пропаганды или наоборот.

"Если вы проукраинские, это тоже самое. Конечно, стиль отличается, но все равно это опасный инструмент, на который недостаточно обращают внимание. Это слепое пятно для большинства исследователей дезинформации и, конечно, для государственной безопасности в целом. Это большая угроза", — предупредил эксперт по соцсетям.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что вброс о якобы смерти президента России Владимира Путина преследовал цель проверить реакцию простых россиян, элит, пропаганды. Это инструмент влияния на самого Путина и частью определенного сценария.

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