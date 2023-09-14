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Emoji Kitchen: розповідаємо про нову "кухню" Google

14 вересня 2023 20:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Emoji Kitchen: розповідаємо про нову "кухню" Google
Емодзі на клавіатурі телефону. Фото: Namerah Saud Fatmi
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Google презентував інструмент під назвою Emoji Kitchen, який дозволяє поєднувати різноманітні емодзі. Щоб спробувати цю нову фішку, користувач повинен ввести пошук Emoji Kitchen і потім вибрати Get cooking.

Про це повідомляє ITC.

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Emoji Kitchen у пошуковій системі Google

Користувачі можуть комбінувати безліч різних смайликів або дати волю випадковості за допомогою рандомайзера. Після створення унікального емодзі його можна відправити в буфер обміну та вставити як наклейку в текст або документ.

Emoji Kitchen

Emoji Kitchen у пошуковій системі Google. Фото: скриншот

Наприклад, поєднання дерева і вовка перетворює їх на дерев'яного вовка. Якщо ж поєднувати емодзі, що відображають різні почуття, то в результаті можна отримати смайлик із комбінованими емоціями.

Emoji Kitchen
Emoji Kitchen у пошуковій системі Google. Фото: скриншот

Ця фіча тепер доступна у вебверсії Google та його додатку. До цього Emoji Kitchen була ексклюзивом для користувачів Android та доступна у додатку Gboard. Щоб скористатися їй на Gboard, необхідно відкрити розділ з емодзі, який розташований ліворуч від кнопки "пробіл", а потім вибрати два емодзі для їх злиття.

Emoji Kitchen
Emoji Kitchen у пошуковій системі Google. Фото: скриншот

Нагадаємо, що корпорація Google представила новий дизайн логотипа своєї ОС Android, збагативши його 3D-елементами. Кількість пристроїв на базі Android перевищила 3 мільярди, що стало приводом для оновлення стилю.

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