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Emoji Kitchen: рассказываем о новой "кухне" Google

14 сентября 2023 20:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Emoji Kitchen: рассказываем о новой "кухне" Google
Эмодзи на клавиатуре телефона. Фото: Namerah Saud Fatmi
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Google презентовал инструмент под названием Emoji Kitchen, который позволяет совмещать различные эмодзи. Чтобы попробовать эту новую фишку, пользователь должен ввести в поиске Emoji Kitchen и затем выбрать Get cooking.

Об этом сообщает ITC.

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Emoji Kitchen в поисковике Google

В сообщении говорится, что пользователи могут комбинировать множество разных смайликов или дать волю случайности с помощью рандомайзера. После создания уникального эмодзи его можно отправить в буфер обмена и вставить как стикер в текст или документ.

Emoji Kitchen

Emoji Kitchen в поисковике Google. Фото: скриншот

К примеру, сочетание дерева и волка превращает их в деревянного волка. Если же соединять эмодзи, отображающие разные чувства, то в итоге можно получить смайлик с комбинированными эмоциями. 

Emoji Kitchen
Emoji Kitchen в поисковике Google. Фото: скриншот

Эта фича теперь доступна в веб-версии Google и в его приложении. До этого Emoji Kitchen была эксклюзивом для пользователей Android и доступна в приложении Gboard. Чтобы воспользоваться ей на Gboard, необходимо открыть раздел с эмодзи, который расположен слева от кнопки "пробел", и затем выбрать два эмодзи для их слияния.

Emoji Kitchen
Emoji Kitchen в поисковике Google. Фото: скриншот

Напомним, что корпорация Google представила свежий дизайн логотипа своей ОС Android, обогатив его 3D-элементами. Количество устройств на базе Android превысило 3 миллиарда, что послужило поводом для обновления стиля. 

 

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