Emoji Kitchen: рассказываем о новой "кухне" Google
Google презентовал инструмент под названием Emoji Kitchen, который позволяет совмещать различные эмодзи. Чтобы попробовать эту новую фишку, пользователь должен ввести в поиске Emoji Kitchen и затем выбрать Get cooking.
Об этом сообщает ITC.
Emoji Kitchen в поисковике Google
В сообщении говорится, что пользователи могут комбинировать множество разных смайликов или дать волю случайности с помощью рандомайзера. После создания уникального эмодзи его можно отправить в буфер обмена и вставить как стикер в текст или документ.
К примеру, сочетание дерева и волка превращает их в деревянного волка. Если же соединять эмодзи, отображающие разные чувства, то в итоге можно получить смайлик с комбинированными эмоциями.
Эта фича теперь доступна в веб-версии Google и в его приложении. До этого Emoji Kitchen была эксклюзивом для пользователей Android и доступна в приложении Gboard. Чтобы воспользоваться ей на Gboard, необходимо открыть раздел с эмодзи, который расположен слева от кнопки "пробел", и затем выбрать два эмодзи для их слияния.
Напомним, что корпорация Google представила свежий дизайн логотипа своей ОС Android, обогатив его 3D-элементами. Количество устройств на базе Android превысило 3 миллиарда, что послужило поводом для обновления стиля.