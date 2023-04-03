​​​​​​​Федоров зробив несподівану заяву про розробників штучного інтелекту в Україні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Україна лідирує у світі за кількістю розробників штучного інтелекту. Мінцифри планує інкорпорувати всі ці компанії в межах Дія.City.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у інтерв’ю виданню "Ліга".

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За словами Михайла Федорова, в Україні найбільша кількість розробників штучного інтелекту, порівняно із іншими державами.

"Нам потрібно зробити все можливе в межах Дія.Сity, щоб інкорпорувалися всі компанії, які займаються ШІ, багато інвестувати в ІТ-освіту, в шкільну та вищу освіту", — наголосив міністр цифрової трансформації.

Федоров зазначив, що Україна має нацією, яка швидко змінюється, швидко навчається і швидко застосовує технології.

Пропозиція від Мінцифри

Михайло Федоров запевнив, що невдовзі влада вийде із публічною пропозицією долучитися до розробки стратегії інновації.

"У ній велика роль буде приділена ШІ, і я впевнений, що він нам допоможе під час відновлення", — наголосив віцепрем’єр.

На його думку, у цьому є неймовірна можливість для України зайняти своє місце у світі, де головну роль відіграватиме цифрова економіка.

Нагадаємо, що влада Італії заборонила громадянам доступ до СhatGPT.

Фото: Facebook Федорова