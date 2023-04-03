Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow ​​​​​​​Федоров зробив несподівану заяву про розробників штучного інтелекту в Україні arrow

​​​​​​​Федоров зробив несподівану заяву про розробників штучного інтелекту в Україні

3 квітня 2023 09:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна лідирує у світі за кількістю розробників штучного інтелекту. Мінцифри планує інкорпорувати всі ці компанії в межах Дія.City.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у інтерв’ю виданню "Ліга".

Читайте також:

Україна і штучний інтелект

За словами Михайла Федорова, в Україні найбільша кількість розробників штучного інтелекту, порівняно із іншими державами.

"Нам потрібно зробити все можливе в межах Дія.Сity, щоб інкорпорувалися всі компанії, які займаються ШІ, багато інвестувати в ІТ-освіту, в шкільну та вищу освіту", — наголосив міністр цифрової трансформації.

Федоров зазначив, що Україна має нацією, яка швидко змінюється, швидко навчається і швидко застосовує технології.

Пропозиція від Мінцифри

Михайло Федоров запевнив, що невдовзі влада вийде із публічною пропозицією долучитися до розробки стратегії інновації.

"У ній велика роль буде приділена ШІ, і я впевнений, що він нам допоможе під час відновлення", — наголосив віцепрем’єр.

На його думку, у цьому є неймовірна можливість для України зайняти своє місце у світі, де головну роль відіграватиме цифрова економіка.

Нагадаємо, що влада Італії заборонила громадянам доступ до СhatGPT.

Фото: Facebook Федорова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB