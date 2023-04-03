Федоров сделал неожиданное заявление о разработчиках искусственного интеллекта в Украине
Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта . Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дії.
Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью изданию "Лига".
Украина и искусственный интеллект
По словам Михаила Федорова, в Украине самое большое количество разработчиков искусственного интеллекта по сравнению с другими государствами.
"Нам нужно сделать все возможное в рамках Дія.City, чтобы инкорпорировались все компании, занимающиеся ИИ, много инвестировать в ИТ-образование, в школьное и высшее образование", — подчеркнул министр цифровой трансформации.
Федоров отметил, что Украина обладает быстро меняющейся нацией, быстро учится и быстро применяет технологии.
Предложение от Минцифры
Михаил Федоров заверил, что вскоре власти выйдут с публичным предложением присоединиться к разработке стратегии инновации.
"В ней большая роль будет уделена ИИ, и я уверен, что он нам поможет во время восстановления", — подчеркнул вице-премьер.
По его мнению, это невероятная возможность для Украины занять свое место в мире, где главную роль будет играть цифровая экономика.
Напомним, что власти Италии запретили гражданам доступ к СhatGPT.
Фото: Facebook Федорова