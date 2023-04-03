Федоров сделал неожиданное заявление о разработчиках искусственного интеллекта в Украине

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Украина лидирует в мире по количеству разработчиков искусственного интеллекта . Минцифры планирует инкорпорировать все эти компании в рамках Дії.

Об этом вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью изданию "Лига".

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По словам Михаила Федорова, в Украине самое большое количество разработчиков искусственного интеллекта по сравнению с другими государствами.

"Нам нужно сделать все возможное в рамках Дія.City, чтобы инкорпорировались все компании, занимающиеся ИИ, много инвестировать в ИТ-образование, в школьное и высшее образование", — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Федоров отметил, что Украина обладает быстро меняющейся нацией, быстро учится и быстро применяет технологии.

Предложение от Минцифры

Михаил Федоров заверил, что вскоре власти выйдут с публичным предложением присоединиться к разработке стратегии инновации.

"В ней большая роль будет уделена ИИ, и я уверен, что он нам поможет во время восстановления", — подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, это невероятная возможность для Украины занять свое место в мире, где главную роль будет играть цифровая экономика.

Напомним, что власти Италии запретили гражданам доступ к СhatGPT.

Фото: Facebook Федорова