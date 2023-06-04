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Фізик зі США заявив, що штучний інтелект може знищити людство

4 червня 2023 17:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фізик зі США заявив, що штучний інтелект може знищити людство
Робот зі штучним інтелектом. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерт зі Сполучених Штатів Америки вважає, що штучний інтелект може знищити людство. За його словами, ймовірність, що це станеться — 50 відсотків.

Про це повідомляє Daily Mail

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Штучний інтелект може знищити людство

Фізик та експерт зі штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк розповів, що люди несуть відповідальність за вимирання багатьох видів тварин. За його словами, коли штучний інтелект стане розумнішим, на людей чекає така ж доля. 

"Те, про що ми попереджаємо зараз, полягає в тому, що якщо ми, люди, втратимо контроль над нашим суспільством на користь комп’ютерів, які набагато розумніші за нас, то для нас це може закінчитися сумно", — вважає Макс.

Декілька науковців вважають, що зовсім скоро штучний інтелект зможе створювати автономну зброю та роботів, однак йому не вдасться завжди ухвалювати правильні рішення.

Нагадаємо, науковці вирішили провести експеримент у компетентності штучного інтелекту у порівнянні з лікарями. Так, ChatGPT дав не менш якісну відповідь за медиків.

Також ми писали, що генеральний директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представив новий комп'ютер з ШІ. Він зазначив, що завдяки штучному інтелекту тепер кожен може бути програмістом.

Додамо, американський бізнесмен, голова соціальної мережі Twitter Ілон Маск передбачив використання штучного інтелекту (ШІ) у військових цілях.

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