Физик из США заявил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество

Робот с искусственным интеллектом. Фото: google.com

Эксперт из США считает, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. По его словам, вероятность, что это произойдет — 50 процентов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Искусственный интеллект может уничтожить человечество

Физик и эксперт по искусственному интеллекту из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк рассказал, что люди несут ответственность за вымирание многих видов животных. По его словам, когда искусственный интеллект станет умнее, людей ждет такая же судьба.

"То, о чем мы предупреждаем сейчас, заключается в том, что если мы, люди, потеряем контроль над нашим обществом в пользу компьютеров, которые намного умнее нас, то для нас это может закончиться печально", — считает Макс.

Несколько ученых считают, что совсем скоро искусственный интеллект сможет создавать автономное оружие и роботов, однако ему не удастся всегда принимать правильные решения.

Напомним, ученые решили провести эксперимент по компетентности искусственного интеллекта по сравнению с врачами. Так, ChatGPT дал не менее качественный ответ за медиков.

Также мы писали, что генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новый компьютер с ИИ. Он отметил, что благодаря искусственному интеллекту теперь каждый может быть программистом.

Добавим, американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предусмотрел использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.