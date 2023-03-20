Фонд держмайна посилює безпеку даних: деталі

Безпека даних

Фонд державного майна (ФДМУ) України оголосив про отримання доступу до бізнес-акаунтів Google та необмеженого хмарного сховища. Ця угода надає ФДМУ та державним підприємствам, які перебувають під управлінням фонду, широкий спектр інструментів для ефективної роботи у цифровому середовищі.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Безпека даних

Співробітники отримали доступ до Google Workspace, що дозволяє використовувати електронну пошту, календар, чат та інші інструменти для комунікації та співпраці з колегами. Крім того, у рамках угоди ФДМУ отримав необмежений доступ до хмарного сховища Google Drive, яке використовується для зберігання та обміну документами.

Партнерство з Google не тільки полегшує робочі процеси, але є вигідним рішенням для бюджету. ФДМУ очікує, що використання Google Workspace допоможе державі щороку заощадити до 21,5 млн грн. Google Docs, Google Sheets та Google Slides, доступні в Google Workspace, дозволяють співробітникам ФДМУ та державних підприємств працювати над документами та створювати нові робочі матеріали.

Наприклад, за допомогою Google Sheets ФДМУ зможе створювати таблиці з даними про різні підприємства, що знаходяться під управлінням фонду. Ці дані можна буде візуалізувати за допомогою Google Looker Studio та проводити аналіз різних параметрів, таких як доходи, витрати, обсяг продажів тощо.

Такий аналіз дозволить ФДМУ та державним підприємствам краще розуміти ситуацію на ринку та приймати правильні рішення.

Засоби хмарних технологій, такі як Google Drive, дозволяють прискорити процеси роботи з документами та спростити їхню доступність. Це також підвищує безпеку, оскільки доступ до документів можна керувати та налаштовувати індивідуально для кожного працівника.

Нагадаємо, що Фонд державного майна України (ФДМУ) протягом цього тижня планує провести 20 приватизаційних аукціонів. Зокрема планує продати Білоцерківський завод "Еталон".