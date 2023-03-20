Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Фонд держмайна посилює безпеку даних: деталі arrow

Фонд держмайна посилює безпеку даних: деталі

20 березня 2023 22:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Безпека даних
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Фонд державного майна (ФДМУ) України оголосив про отримання доступу до бізнес-акаунтів Google та необмеженого хмарного сховища. Ця угода надає ФДМУ та державним підприємствам, які перебувають під управлінням фонду, широкий спектр інструментів для ефективної роботи у цифровому середовищі.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Читайте також:

Безпека даних

Співробітники отримали доступ до Google Workspace, що дозволяє використовувати електронну пошту, календар, чат та інші інструменти для комунікації та співпраці з колегами. Крім того, у рамках угоди ФДМУ отримав необмежений доступ до хмарного сховища Google Drive, яке використовується для зберігання та обміну документами.

Партнерство з Google не тільки полегшує робочі процеси, але є вигідним рішенням для бюджету. ФДМУ очікує, що використання Google Workspace допоможе державі щороку заощадити до 21,5 млн грн. Google Docs, Google Sheets та Google Slides, доступні в Google Workspace, дозволяють співробітникам ФДМУ та державних підприємств працювати над документами та створювати нові робочі матеріали.

Наприклад, за допомогою Google Sheets ФДМУ зможе створювати таблиці з даними про різні підприємства, що знаходяться під управлінням фонду. Ці дані можна буде візуалізувати за допомогою Google Looker Studio та проводити аналіз різних параметрів, таких як доходи, витрати, обсяг продажів тощо.

Такий аналіз дозволить ФДМУ та державним підприємствам краще розуміти ситуацію на ринку та приймати правильні рішення.

Засоби хмарних технологій, такі як Google Drive, дозволяють прискорити процеси роботи з документами та спростити їхню доступність. Це також підвищує безпеку, оскільки доступ до документів можна керувати та налаштовувати індивідуально для кожного працівника.

Нагадаємо, що Фонд державного майна України (ФДМУ) протягом цього тижня планує провести 20 приватизаційних аукціонів. Зокрема планує продати Білоцерківський завод "Еталон".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

22:45 Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна, — Bloomberg

Новина з відео

22:04 У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

Новина з відео

21:55 Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку

21:42"Це те, що додає нам впевненості": Зеленський подякував Європі та США за військову допомогу

21:30 путін має двійників і на це вказують деякі фактори, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

21:23 МЗС України спростувало чергову брехню путіна про "зернові коридори"

Ексклюзив

21:07Затори в Києві: столиця "на паузі" очима Новини.LIVE

21:02 Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів "формулу світу"

21:01 росія відкрила карну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду

Новина з відео

22:04 У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

Новина з відео

21:55 Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку

Новина з відео

19:47 Що приготувати з черемші: три прості рецепти весняних салатів

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:20 Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

Актуальне по темі

None 20 Березень 22:45

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна, — Bloomberg

None 20 Березень 22:04

У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

None 20 Березень 21:54

Українці запустили флешмоб на підтримку дівчини на скакалці, на яку напала жінка похилого віку

None 20 Березень 22:05

"Це те, що додає нам впевненості": Зеленський подякував Європі та США за військову допомогу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB