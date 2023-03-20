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Фонд госимущества усиливает безопасность данных: детали

20 марта 2023 22:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Безопасность данных
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Фонд государственного имущества (ФГИУ) Украины объявил о получении доступа к бизнес-аккаунтам Google и неограниченному облачному хранилищу. Это соглашение предоставляет ФГИУ и государственным предприятиям, находящимся под управлением фонда, широкий спектр инструментов для эффективной работы в цифровой среде. 

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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Безопасность данных

Сотрудники получили доступ к Google Workspace, что дает возможность использовать электронную почту, календарь, чат и другие инструменты для коммуникации и сотрудничества с коллегами. Кроме того, в рамках соглашения ФГИУ получил неограниченный доступ к облачному хранилищу Google Drive, которое используется для хранения и обмена документами.

Партнерство с Google не только облегчает рабочие процессы, но и является выгодным решением для бюджета. ФГИУ ожидает, что использование Google Workspace поможет государству ежегодно сэкономить до 21,5 млн грн. Google Docs, Google Sheets и Google Slides, доступные в Google Workspace, позволяют сотрудникам ФГИУ и государственных предприятий работать над документами и создавать новые рабочие материалы. 

Например, с помощью Google Sheets ФГИУ сможет создавать таблицы с данными о различных предприятиях, которые находятся под управлением фонда. Эти данные можно будет визуализировать с помощью Google Looker Studio и проводить анализ различных параметров, таких как доходы, расходы, объем продаж и тому подобное. 

Такой анализ позволит ФГИУ и государственным предприятиям лучше понимать ситуацию на рынке и принимать правильные решения.

Средства облачных технологий, такие как Google Drive, позволяют ускорить процессы работы с документами и упростить их доступность. Это также повышает безопасность, так как доступ к документам можно управлять и настраивать индивидуально для каждого сотрудника. 

Напомним, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в течение этой недели планирует провести 20 приватизационных аукционов. В частности, планирует продать Белоцерковский завод "Эталон".

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