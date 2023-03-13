Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow AMD випустила одну з найдоступніших відеокарт на ринку: що відомо arrow

AMD випустила одну з найдоступніших відеокарт на ринку: що відомо

13 березня 2023 23:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вартість відеокарти Radeon RX 6300 становитиме орієнтовно 60 доларів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Поки NVIDIA оновлює лінійку відеокарт нового покоління, конкуренти з AMD вирішили порадувати потенційних покупців бюджетних систем. Компанія випустила бюджетний графічний адаптер Radeon RX 6300.

Про це повідомляє портал Wccftech

Читайте також:

Характеристики

У нової відеокарти всього 2 ГБ відеопам'яті типу GDDR6, що функціонує на частоті 2000 МГц з 32-бітної шиною. Рівень енергоспоживання теж доволі скромний – відеокарта вимагає всього 32 Вт.  

Хоч точної інформації про кількість ядер GPU немає, журналісти припускають, що AMD Radeon RX 6300 може похвалитися або 640, або 512 потоковими процесорами в межах 10 або 8 обчислювальних блоків. Це менше, ніж у майбутніх iGPU Phoenix RDNA 3. Також відомо, що новий графічний процесор працює на частоті 1512 МГц.

AMD Radeon RX 6300 отримала по одному роз'єму HDMI та DisplayPort для підключення дисплея роздільною здатністю 8K при 60 Гц. При цьому карта охолоджується активним вентилятором з технологією динамічної швидкості.

Radeon RX 6300 характеристики

Яка вартість

З огляду на технічні характеристики Radeon RX 6300, відеокарта навряд чи зацікавить більшість геймерів, але для бюджетного геймінгу в 720p – цілком собі. Вартість новинки складає всього 60 доларів (близько 2200 грн).

Radeon RX 6300

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незабаром у Windows 11 вийде оновлення, яке дозволить користувачам рухати панель завдань. Раніше вона була нерухома і розміщувалася внизу екрану. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:58 На орбіті Землі накопичилося багато космічного сміття: чим це небезпечно

23:40 У Сербії заговорили про запровадження санкцій проти росії

23:13 "Нова пошта" обіцяє клієнтам оплатити "Посилку в кредит": які умови

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

22:34Шість громад Сумщини опинилися під ворожим вогнем: загинула людина, є поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

21:52МЗС вперше в історії української дипломатії почало відкритий пошук послів

21:31 Верховна Рада пропонує визначити політичний режим росії як "рашизм"

Ексклюзив

21:27Пробудження весни в столиці: незламний Київ очима фотографа Новини.LIVE

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Новина з відео

22:12Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів, — Зеленський

Новина з відео

20:06 Військові показали відео з околиць Бахмута, понівечених після місяців важких боїв

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

Актуальне по темі

None 13 Березень 23:32

На орбіті Землі накопичилося багато космічного сміття: чим це небезпечно

None 13 Березень 23:33

У Сербії заговорили про запровадження санкцій проти росії

None 13 Березень 19:19

"Нова пошта" обіцяє клієнтам оплатити "Посилку в кредит": які умови

None 13 Березень 22:55

Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB