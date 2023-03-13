AMD випустила одну з найдоступніших відеокарт на ринку: що відомо

Вартість відеокарти Radeon RX 6300 становитиме орієнтовно 60 доларів

Поки NVIDIA оновлює лінійку відеокарт нового покоління, конкуренти з AMD вирішили порадувати потенційних покупців бюджетних систем. Компанія випустила бюджетний графічний адаптер Radeon RX 6300.

Про це повідомляє портал Wccftech.

Характеристики

У нової відеокарти всього 2 ГБ відеопам'яті типу GDDR6, що функціонує на частоті 2000 МГц з 32-бітної шиною. Рівень енергоспоживання теж доволі скромний – відеокарта вимагає всього 32 Вт.

Хоч точної інформації про кількість ядер GPU немає, журналісти припускають, що AMD Radeon RX 6300 може похвалитися або 640, або 512 потоковими процесорами в межах 10 або 8 обчислювальних блоків. Це менше, ніж у майбутніх iGPU Phoenix RDNA 3. Також відомо, що новий графічний процесор працює на частоті 1512 МГц.

AMD Radeon RX 6300 отримала по одному роз'єму HDMI та DisplayPort для підключення дисплея роздільною здатністю 8K при 60 Гц. При цьому карта охолоджується активним вентилятором з технологією динамічної швидкості.

Яка вартість

З огляду на технічні характеристики Radeon RX 6300, відеокарта навряд чи зацікавить більшість геймерів, але для бюджетного геймінгу в 720p – цілком собі. Вартість новинки складає всього 60 доларів (близько 2200 грн).

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