AMD выпустила одну из самых доступных видеокарт на рынке: что известно
Пока NVIDIA обновляет линейку видеокарт нового поколения, конкуренты по AMD решили порадовать потенциальных покупателей бюджетных систем. Компания выпустила бюджетный графический адаптер Radeon RX 6300.
Об этом сообщает портал Wccftech.
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Характеристики
У новой видеокарты всего 2 ГБ видеопамяти типа GDDR6, функционирующей на частоте 2000 МГц с 32-битной шиной. Уровень энергопотребления тоже достаточно скромный – видеокарта требует всего 32 Вт.
Хотя точной информации о количестве ядер GPU нет, журналисты предполагают, что AMD Radeon RX 6300 может похвастаться или 640 или 512 потоковыми процессорами в пределах 10 или 8 вычислительных блоков. Это меньше, чем у будущих iGPU Phoenix RDNA 3. Также известно, что новый графический процессор работает на частоте 1512 МГц.
AMD Radeon RX 6300 получила по одному разъему HDMI и DisplayPort для подключения дисплея разрешением 8K при 60 Гц. При этом карта охлаждается активным вентилятором с динамической технологией скорости.
Какая стоимость
Ввиду технических характеристик Radeon RX 6300, видеокарта вряд ли заинтересует большинство геймеров, но для бюджетного гейминга в 720p – вполне себе. Стоимость новинки составляет всего 60 долларов (около 2200 грн.).
Напомним, ранее сообщалось, что в скором времени у Windows 11 выйдет обновление, которое позволит пользователям двигать панель задач. Раньше она была неподвижна и размещалась внизу экрана.