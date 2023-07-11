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Apple терміново "згортає" оновлення на iOS через масштабні збої: що сталося

11 липня 2023 14:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Apple терміново "згортає" оновлення на iOS через масштабні збої: що сталося
Safari на iOS. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 11 липня, Apple випускає термінові виправлення безпеки для iOS і iPadOS. Деякі вебсайти почали видавати попередження про відсутність підтримки в браузері Safari після оновлень Rapid Security Response.

Про це повідомляє MacRumors.

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Що відомо про оновлення

Нещодавно Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom та інші вебсайти почали видавати попередження про відсутність підтримки в браузері Safari після оновлень Rapid Security Response.

Компанія вжила швидких заходів для усунення критичної вразливості безпеки у своїх останніх версіях iOS і iPadOS. Технологічний гігант випустив оновлення Rapid Security Response, зокрема iOS 16.5.1 і iPadOS 16.5.1, щоб виправити вразливість WebKit, яка зараз активно використовується.

Оскільки WebKit є механізмом браузера, який використовується Safari, користувачам дуже важливо негайно встановлювати оновлення, щоб забезпечити захист своїх пристроїв.

Як встановити оновлення

Для захисту даних та захисту від атак користувачам рекомендується застосовувати виправлення RSR. Щоб активувати їх, потрібно виконати такі дії:

На iPhone або iPad перейдіть до "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення програмного забезпечення" > "Автооновлення" та увімкніть параметр "Відповіді на загрози та системні файли".

На комп’ютері Mac виберіть меню Apple > "Системні установки". Клацніть "Основні" у бічному меню, потім клацніть "Оновлення ПЗ" у правій частині вікна. Натисніть кнопку інформації поряд з пунктом "Автооновлення" та переконайтеся, що параметр "Встановлювати відповіді на загрози та системні файли" увімкнено.

Нагадаємо, що компанія Apple активно займається розробкою ноутбука зі складаним екраном, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Компанія планує представити свій MacBook зі складаним екраном вже 2025 року.

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