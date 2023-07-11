Apple терміново "згортає" оновлення на iOS через масштабні збої: що сталося

Safari на iOS. Фото: google

У вівторок, 11 липня, Apple випускає термінові виправлення безпеки для iOS і iPadOS. Деякі вебсайти почали видавати попередження про відсутність підтримки в браузері Safari після оновлень Rapid Security Response.

Про це повідомляє MacRumors.

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Що відомо про оновлення

Нещодавно Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom та інші вебсайти почали видавати попередження про відсутність підтримки в браузері Safari після оновлень Rapid Security Response.

Компанія вжила швидких заходів для усунення критичної вразливості безпеки у своїх останніх версіях iOS і iPadOS. Технологічний гігант випустив оновлення Rapid Security Response, зокрема iOS 16.5.1 і iPadOS 16.5.1, щоб виправити вразливість WebKit, яка зараз активно використовується.

Оскільки WebKit є механізмом браузера, який використовується Safari, користувачам дуже важливо негайно встановлювати оновлення, щоб забезпечити захист своїх пристроїв.

Apple has pulled the Rapid Security Responses released earlier today.



There are reports on the MacRumors forums that it broke certain apps such as Facebook, Instagram, Zoom to name a few. — Aaron (@aaronp613) July 11, 2023

Як встановити оновлення

Для захисту даних та захисту від атак користувачам рекомендується застосовувати виправлення RSR. Щоб активувати їх, потрібно виконати такі дії:

На iPhone або iPad перейдіть до "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення програмного забезпечення" > "Автооновлення" та увімкніть параметр "Відповіді на загрози та системні файли".

На комп’ютері Mac виберіть меню Apple > "Системні установки". Клацніть "Основні" у бічному меню, потім клацніть "Оновлення ПЗ" у правій частині вікна. Натисніть кнопку інформації поряд з пунктом "Автооновлення" та переконайтеся, що параметр "Встановлювати відповіді на загрози та системні файли" увімкнено.

Нагадаємо, що компанія Apple активно займається розробкою ноутбука зі складаним екраном, що може стати сильним конкурентом Asus і їх лінійки Zenbook Fold. Компанія планує представити свій MacBook зі складаним екраном вже 2025 року.