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Apple срочно "сворачивает" обновление на iOS из-за масштабных сбоев: что произошло

11 июля 2023 14:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Apple срочно "сворачивает" обновление на iOS из-за масштабных сбоев: что произошло
Safari на iOS. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 11 июля, Apple выпускает срочные поправки безопасности для iOS и iPadOS. Некоторые вебсайты начали выдавать предупреждения об отсутствии поддержки в браузере Safari после обновления Rapid Security Response.

Об этом сообщает MacRumors.

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Что известно об обновлении

Недавно Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom и другие вебсайты начали выдавать предупреждения об отсутствии поддержки в браузере Safari после обновления Rapid Security Response.

Компания приняла быстрые меры для устранения критической уязвимости безопасности в своих последних версиях iOS и iPadOS. Технологический гигант выпустил обновления Rapid Security Response, в том числе iOS 16.5.1 и iPadOS 16.5.1, чтобы исправить активно используемую уязвимость WebKit.

Поскольку WebKit является механизмом браузера Safari, пользователям очень важно немедленно устанавливать обновления, чтобы обеспечить защиту своих устройств.

Как установить обновление

Для защиты данных и защиты от атак пользователям рекомендуется использовать исправления RSR. Чтобы активировать их, нужно выполнить следующие действия:

На iPhone или iPad перейдите к "Настройки" > "Основные" > "Обновление программного обеспечения" > "Автообновление" и включите "Ответы на угрозы и системные файлы".

На компьютере Mac выберите меню Apple > "Системные настройки". Щелкните "Основные" в боковом меню, затем щелкните "Обновление ПО" в правой части окна. Нажмите кнопку информации рядом с "Автообновлением" и убедитесь, что параметр "Установка ответов на угрозы и системные файлы" включен.

Напомним, что компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Компания планирует представить свой MacBook со складывающимся экраном уже в 2025 году.

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