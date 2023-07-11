Apple срочно "сворачивает" обновление на iOS из-за масштабных сбоев: что произошло

Safari на iOS. Фото: google

Во вторник, 11 июля, Apple выпускает срочные поправки безопасности для iOS и iPadOS. Некоторые вебсайты начали выдавать предупреждения об отсутствии поддержки в браузере Safari после обновления Rapid Security Response.

Об этом сообщает MacRumors.

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Что известно об обновлении

Недавно Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom и другие вебсайты начали выдавать предупреждения об отсутствии поддержки в браузере Safari после обновления Rapid Security Response.

Компания приняла быстрые меры для устранения критической уязвимости безопасности в своих последних версиях iOS и iPadOS. Технологический гигант выпустил обновления Rapid Security Response, в том числе iOS 16.5.1 и iPadOS 16.5.1, чтобы исправить активно используемую уязвимость WebKit.

Поскольку WebKit является механизмом браузера Safari, пользователям очень важно немедленно устанавливать обновления, чтобы обеспечить защиту своих устройств.

Apple has pulled the Rapid Security Responses released earlier today.



Там есть сообщения на Macrumors forums, что это broke certain apps так же, как Facebook, Instagram, Zoom to name a few. — Aaron (@aaronp613) Июль 11, 2023

Как установить обновление

Для защиты данных и защиты от атак пользователям рекомендуется использовать исправления RSR. Чтобы активировать их, нужно выполнить следующие действия:

На iPhone или iPad перейдите к "Настройки" > "Основные" > "Обновление программного обеспечения" > "Автообновление" и включите "Ответы на угрозы и системные файлы".

На компьютере Mac выберите меню Apple > "Системные настройки". Щелкните "Основные" в боковом меню, затем щелкните "Обновление ПО" в правой части окна. Нажмите кнопку информации рядом с "Автообновлением" и убедитесь, что параметр "Установка ответов на угрозы и системные файлы" включен.

Напомним, что компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Компания планирует представить свой MacBook со складывающимся экраном уже в 2025 году.