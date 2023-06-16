Чохли в минулому: Apple готує випуск нового iPhone, який захищений від подряпин

Генеральний директор Apple Тім Ку. Фото: Reuters

Компанія Apple готує до випуску захищений від подряпин iPhone. У гаджетів буде "стійка до стирання" поверхня, яка менше схильна до подряпин і потертостей.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Видання зазначає, що засновник компанії Стів Джобс висловлювався проти чохлів, оскільки вважав, що гаджет занадто красивий, щоб ховати його в захисній "оболонці".

Технологічний гігант отримав новий патент, який описує "стійку до стирання" поверхню, менш схильну до подряпин, потертостей або подряпин, усуваючи потребу в непривабливих покриттях.

Зображення в документі показують смужку міцних мікрокульок розміром менше кінчика олівця, яка тягнеться над задньою панеллю iPhone, яка нібито захищає м’які частини корпусу пристрою.

Вигляд нового iPhone. Фото: Daily Mail

Пропонується, що суміш металу і кераміки буде покривати більшу частину корпусу, за винятком місця, де розташований модуль зв'язку.

Зазначимо, що це лише патенти. Остаточний дизайн і терміни випуску подібного пристрою нині залишаються невідомими.

Нагадаємо, Apple випустить у продаж бездротові "прозорі" навушники Beats Studio Buds + з поліпшеними характеристиками та кількома колірними варіантами. Модель коштує на 100 доларів дешевше, ніж AirPods Pro 2.