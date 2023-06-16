Чехлы в прошлом: Apple готовит выпуск нового iPhone, который защищен от царапин

Генеральный директор Apple Тим Ку. Фото: Reuters

Компания Apple готовит к выпуску защищенный от царапин iPhone. У гаджетов будет "стойкая к истиранию" поверхность, которая менее подвержена царапинам и потертостям.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Издание отмечает, что основатель компании Стив Джобс высказывался против чехлов, поскольку считал, что гаджет слишком красив, чтобы прятать его в защитной "оболочке".

Технологический гигант получил новый патент, описывающий "стойкую к истиранию" поверхность, менее склонную к царапинам, потертостям или царапинам, устраняя потребность в неприглядных покрытиях.

Изображения в документе показывают полоску крепких микрошариков размером меньше кончика карандаша, тянущегося над задней панелью iPhone, которая якобы защищает мягкие части корпуса устройства.

Вид нового iPhone. Фото: Daily Mail

Предлагается, что смесь металла и керамики будет покрывать большую часть корпуса, за исключением места, где расположен модуль связи.

Отметим, что это только патенты. Окончательный дизайн и сроки выпуска подобного устройства остаются неизвестными.

Напомним, Apple выпустит в продажу беспроводные "прозрачные" наушники Beats Studio Buds+ с улучшенными характеристиками и несколькими цветовыми вариантами. Модель стоит на 100 долларов дешевле AirPods Pro 2.