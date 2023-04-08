"Дія" розширює можливості: у додатку з'явилася гра на безпілотниках із функцією донату
Під час початку повномасштабної війни користувачі мобільного додатку "Дія" підіймали моральний дух, граючи у гру "Байрактар". Тепер у нас з'явилася нова можливість управляти безпілотниками. Ми значно покращили функціонал і, найголовніше, додали функцію донату, яку можна використовувати, не виходячи із гри.
Про це пише пресслужба Мінцифри.
Кожен охочий може спробувати свої сили в ролі оператора безпілотника прямо у мобільному додатку "Дія". Основна мета — знищення ворожих колон танків.
Користувачі можуть знищувати ворожу техніку віртуально, а завдяки донатам військові можуть знищувати ворога у реальному житті.
Ми разом із компанією iLogos працювали над створенням цієї гри. Ми дякуємо за підтримку ініціативи й разом із нашими співвітчизниками прагнемо перемоги.
Нагадаємо, що у додатку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, цього разу створили "Ялту".