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"Дія" розширює можливості: у додатку з'явилася гра на безпілотниках із функцією донату

8 квітня 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Додаток "Дія". Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час початку повномасштабної війни користувачі мобільного додатку "Дія" підіймали моральний дух, граючи у гру "Байрактар". Тепер у нас з'явилася нова можливість управляти безпілотниками. Ми значно покращили функціонал і, найголовніше, додали функцію донату, яку можна використовувати, не виходячи із гри.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

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Кожен охочий може спробувати свої сили в ролі оператора безпілотника прямо у мобільному додатку "Дія". Основна мета — знищення ворожих колон танків.

Користувачі можуть знищувати ворожу техніку віртуально, а завдяки донатам військові можуть знищувати ворога у реальному житті.

Ми разом із компанією iLogos працювали над створенням цієї гри. Ми дякуємо за підтримку ініціативи й разом із нашими співвітчизниками прагнемо перемоги.

Нагадаємо, що у додатку державних послуг "Дія" пропонують нову військову облігацію. Оскільки ОВДП присвячують різним містам, цього разу створили "Ялту".

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