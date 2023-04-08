"Дія" расширяет возможности: в приложении появилась игра на беспилотниках с функцией доната

Приложение "Дія". Фото: УНИАН

Во время начала полномасштабной войны пользователи мобильного приложения "Дія" поднимали моральный дух, играя в игру "Байрактар". Теперь у нас появилась новая возможность — управлять беспилотниками. Мы значительно улучшили функционал и, самое главное, добавили функцию доната, которую можно использовать, не выходя из игры.

Об этом пишет пресс-служба Минцифры.

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Каждый желающий может попробовать свои силы в роли оператора беспилотника, прямо в мобильном приложении "Дія". Основная цель — уничтожение вражеских колонн танков.

Пользователи могут уничтожать вражескую технику виртуально, а благодаря донатам военные могут уничтожать врага в реальной жизни.

Мы совместно с компанией iLogos работали над созданием этой игры. Мы благодарим за поддержку инициативы и вместе с нашими соотечественниками стремимся к победе.

Напомним, что в приложении государственных услуг "Дія" предлагают новую военную облигацию. Поскольку ОВГЗ посвящают разным городам, то на этот раз создали "Ялту".