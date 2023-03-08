Для українців за кордоном створили застосунок: чим він корисний
Для українців за кордоном створили корисний застосунок I’m Ukrainian. Він призначений для того, щоб зробити їх життя за кордоном комфортнішим.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Чим корисний цей додаток
За допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Окрім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.
"Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в "Дію", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства", — розповіли у Мінреінтеграції.
Як скористатися додатком
Для користування додатком необхідно:
• мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
• завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;
• під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
• вибрати "Вхід через Дію".
Наразі додаток працює у 19 країнах світу. Їх перелік поступово збільшується.
Нагадаємо, нещодавно ми зробили огляд корисних мобільних застосунків для безпеки під час війни.