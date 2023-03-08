Для українців за кордоном створили застосунок: чим він корисний

Застосунок I'm Ukrainian для українців за кордоном

Для українців за кордоном створили корисний застосунок I’m Ukrainian. Він призначений для того, щоб зробити їх життя за кордоном комфортнішим.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Чим корисний цей додаток

За допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

Окрім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

"Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в "Дію", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства", — розповіли у Мінреінтеграції.

Як скористатися додатком

Для користування додатком необхідно:

• мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";

• завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;

• під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;

• вибрати "Вхід через Дію".

Наразі додаток працює у 19 країнах світу. Їх перелік поступово збільшується.

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