Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно
Для украинцев за границей создали полезное приложение I'm Ukrainian. Он предназначен для того, чтобы сделать их жизнь за границей более комфортной.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Чем полезно это приложение
С помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.
Кроме того, он может искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.
"Применение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дія", поэтому именно через него происходит подтверждение гражданства", — рассказали в Минреинтеграции.
Как воспользоваться приложением
Для использования приложения нужно:
• иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";
• скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;
• при регистрации указать адрес своей электронной почты;
• выбрать "Вход через Дію".
В настоящее время приложение работает в 19 странах мира. Их список равномерно возрастает.
Напомним, недавно мы провели обзор полезных мобильных приложений для безопасности во время войны.