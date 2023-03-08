Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно

Приложение I'm Ukrainian для украинцев за рубежом

Для украинцев за границей создали полезное приложение I'm Ukrainian. Он предназначен для того, чтобы сделать их жизнь за границей более комфортной.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Чем полезно это приложение

С помощью приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

Кроме того, он может искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.

"Применение доступно только для украинцев. Он интегрирован в "Дія", поэтому именно через него происходит подтверждение гражданства", — рассказали в Минреинтеграции.

Как воспользоваться приложением

Для использования приложения нужно:

• иметь установленное на мобильном телефоне приложение "Дія";

• скачать I'm Ukrainian можно по этой ссылке;

• при регистрации указать адрес своей электронной почты;

• выбрать "Вход через Дію".

В настоящее время приложение работает в 19 странах мира. Их список равномерно возрастает.

Напомним, недавно мы провели обзор полезных мобильных приложений для безопасности во время войны.