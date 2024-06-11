В Україні випробовують ШІ-дрони, які виробляє компанія ексгендиректора Google

Ексгендиректор Google Ерік Шмідт. Фото: cnet.com

Торік мільярдер колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт без жодного розголосу заснував компанію з виробництва дронів White Stork. Наразі компанія перейменована, а її ШІ-безпілотники випробовуються на передовій в Україні.

Про це написав Forbes.

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Команда розробників

Для розробки дронів Шмідт зібрав потужну команду фахівців. Зокрема, залучив за кілька останніх місяців принаймні 12 співробітників Apple, SpaceX, Google, федеральних урядових агентств та Schmidt Futures, власної благодійної організації. Це спеціалісти з машинного навчання, аерокосмічної галузі, ланцюгів постачання та збуту.

Торік Шмідт відвідував Україну, щоб на передовій на власні очі побачити ведення війни дронами. Разом з ним в Київ приїздили створювач лабораторії X в Google та спеціаліст з робототехніки Себастіан Трун, колишній співробітник авіаційної компанії Труна Деймон Вендер Лінд та екскерівник напряму постачання та збуту в Google Марк Стоніч.

Таємна діяльність

Попри низку публічних візитів у Київ Шмідт намагається приховати діяльність своєї компанії. Невдовзі після новини Forbes про його плани на White Stork стартап змінив назву на Project Eagle. Операції стартапу також ховаються за завісою низки LLC та пов'язаних компаній.

Шмідт позиціонує себе як експерт з війни Росії проти України, пише колонки про стратегії на полі бою та нову еру "мережевої війни". В матеріалі для Wall Street Journal він спрогнозував, що дрони-камікадзе змінять підхід до ведення війни.

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