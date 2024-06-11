В Украине испытывают ИИ-дроны, производимые компанией экс-гендиректора Google

Эксгендиректор Google Эрик Шмидт. Фото: cnet.com

В прошлом году миллиардер бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт без всякой огласки основал компанию по производству дронов White Stork. В настоящее время компания переименована, а ее ИИ-беспилотники испытываются на передовой Украине.

Об этом написал Forbes.

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Команда разработчиков

Для разработки дронов Шмидт собрал мощную команду специалистов. В частности, привлек за несколько последних месяцев как минимум 12 сотрудников Apple, SpaceX, Google, федеральных правительственных агентств и Schmidt Futures, собственной благотворительной организации. Это специалисты по машинному обучению, аэрокосмической отрасли, цепям снабжения и сбыта.

В прошлом году Шмидт посещал Украину, чтобы на передовой своими глазами увидеть ведение войны дронами. Вместе с ним в Киев приезжали создатель лаборатории X в Google и специалист по робототехнике Себастиан Трун, бывший сотрудник авиационной компании Труна Дэймон Вендер Линд и экс-руководитель направления поставки и сбыта в Google Марк Стонич.

Тайная деятельность

Несмотря на ряд публичных визитов в Киев, Шмидт пытается скрыть деятельность своей компании. Вскоре после новости Forbes о его планах на White Stork стартап сменил название на Project Eagle. Операции стартапа также прячутся за занавесом ряда LLC и связанных компаний.

Шмидт позиционирует себя как эксперт по войне России против Украины, пишет колонки о стратегиях на поле боя и новой эре "сетевой войны". В материале для Wall Street Journal он спрогнозировал, что дроны-камикадзе изменят подход к ведению войны.

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