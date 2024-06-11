Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Экс-гендиректор Google испытывает боевые ИИ-дроны в Украине — что известно arrow

Экс-гендиректор Google испытывает боевые ИИ-дроны в Украине — что известно

11 июня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
В Украине испытывают ИИ-дроны, производимые компанией экс-гендиректора Google
Эксгендиректор Google Эрик Шмидт. Фото: cnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В прошлом году миллиардер бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт без всякой огласки основал компанию по производству дронов White Stork. В настоящее время компания переименована, а ее ИИ-беспилотники испытываются на передовой Украине.

Об этом написал Forbes.

Читайте также:

Команда разработчиков

Для разработки дронов Шмидт собрал мощную команду специалистов. В частности, привлек за несколько последних месяцев как минимум 12 сотрудников Apple, SpaceX, Google, федеральных правительственных агентств и Schmidt Futures, собственной благотворительной организации. Это специалисты по машинному обучению, аэрокосмической отрасли, цепям снабжения и сбыта.

В прошлом году Шмидт посещал Украину, чтобы на передовой своими глазами увидеть ведение войны дронами. Вместе с ним в Киев приезжали создатель лаборатории X в Google и специалист по робототехнике Себастиан Трун, бывший сотрудник авиационной компании Труна Дэймон Вендер Линд и экс-руководитель направления поставки и сбыта в Google Марк Стонич.

Тайная деятельность

Несмотря на ряд публичных визитов в Киев, Шмидт пытается скрыть деятельность своей компании. Вскоре после новости Forbes о его планах на White Stork стартап сменил название на Project Eagle. Операции стартапа также прячутся за занавесом ряда LLC и связанных компаний.

Шмидт позиционирует себя как эксперт по войне России против Украины, пишет колонки о стратегиях на поле боя и новой эре "сетевой войны". В материале для Wall Street Journal он спрогнозировал, что дроны-камикадзе изменят подход к ведению войны.

Ранее полковник Вадим Сухаревский был назначен на должность командующего Силами беспилотных систем ВСУ. Также мы писали, что британская разведка объяснила, как Россия пытается оградить Крымский мост от атак БпЛА.

Google
SpaceX
Apple
война в Украине
дроны
беспилотники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина