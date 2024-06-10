Google впроваджує корисну функцію з пошуку дітей для батьків на Android

Програма Find My Device. Фото: pocket-lint.com

Google випустив оновлення для програми Find My Device (Знайти мій пристрій). Вона дозволить користувачам відстежувати гаджети з сімейними обліковими записами.

Про це повідомив Android Authority.

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Що зміниться

Ви можете шукати свої пристрої за допомогою програми Find My Device, але вона не підтримує відстеження сімейних гаджетів, зокрема смартфона дитини. Його місцезнаходження можна побачити лише у додатку Family Link. Але проблема полягає в тому, що в Family Link відсутні розширені функції, які пропонує Find My Device.

Тепер на Find My Device можна зайти до списку "Сімейних пристроїв", натиснути на телефон дитини та побачити його на мапі, і таким чином завжди контролювати, де знаходяться ваша малеча.

На фото нижче — порівняння старої версії програми (ліворуч) з новою (праворуч).

Фото: androidauthority.com

Також завдяки новій функції Find My Device можна відокремити сімейні гаджети від ваших власних.

Наразі оновлення програми перебуває на останньому етапі тестування. Впродовж кількох тижнів вона буде доступною для усіх користувачів Android.

Раніше функція штучного інтелекту Android стала доступна на iPhone. Також Google оновив пошук та додав до нього ШІ.