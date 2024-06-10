Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Google тестує корисну функцію для батьків на Android — де перебувають ваші діти arrow

Google тестує корисну функцію для батьків на Android — де перебувають ваші діти

10 червня 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google впроваджує корисну функцію з пошуку дітей для батьків на Android
Програма Find My Device. Фото: pocket-lint.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Google випустив оновлення для програми Find My Device (Знайти мій пристрій). Вона дозволить користувачам відстежувати гаджети з сімейними обліковими записами.

Про це повідомив Android Authority.

Читайте також:

Що зміниться

Ви можете шукати свої пристрої за допомогою програми Find My Device, але вона не підтримує відстеження сімейних гаджетів, зокрема смартфона дитини. Його місцезнаходження можна побачити лише у додатку Family Link. Але проблема полягає в тому, що в Family Link відсутні розширені функції, які пропонує Find My Device.

Тепер на Find My Device можна зайти до списку "Сімейних пристроїв", натиснути на телефон дитини та побачити його на мапі, і таким чином завжди контролювати, де знаходяться ваша малеча.

На фото нижче — порівняння старої версії програми (ліворуч) з новою (праворуч).

 

Google тестує корисну функцію для батьків на Android — де знаходяться ваші діти - фото 1
Фото: androidauthority.com

Також завдяки новій функції Find My Device можна відокремити сімейні гаджети від ваших власних.

Наразі оновлення програми перебуває на останньому етапі тестування. Впродовж кількох тижнів вона буде доступною для усіх користувачів Android.

Раніше функція штучного інтелекту Android стала доступна на iPhone. Також Google оновив пошук та додав до нього ШІ.

Android
Google
телефони
смартфон
діти
батьки
програмне забезпечення
гаджети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня