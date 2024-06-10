Google вводит полезную функцию по поиску детей на Android

Программа Find My Device. Фото: pocket-lint.com

Google выпустил обновление программы Find My Device (Найти мое устройство). Она позволит пользователям отслеживать гаджеты с семейными учетными записями.

Об этом сообщил Android Authority.

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Что изменится

Вы можете искать свои устройства с помощью Find My Device, но она не поддерживает отслеживание семейных гаджетов, в частности смартфона ребенка. Его местонахождение можно увидеть только в приложении Family Link. Но проблема заключается в том, что у Family Link отсутствуют расширенные функции, которые предлагает Find My Device.

Теперь на Find My Device можно войти в список "Семейных устройств", нажать на телефон ребенка и увидеть его на карте, и таким образом всегда контролировать, где находятся ваши дети.

На фото ниже — сравнение старой версии программы (слева) с новой (справа).

Фото: androidauthority.com

Также благодаря новой функции Find My Device можно отделить семейные гаджеты от ваших собственных.

В настоящее время обновление программы находится на последнем этапе тестирования. В течение нескольких недель она будет доступна всем пользователям Android.

Ранее функция искусственного интеллекта Android стала доступна iPhone. Также Google обновил поиск и добавил к нему ИИ.