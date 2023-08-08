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Як правильно обрати повербанк: основні поради

8 серпня 2023 13:01
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Як правильно обрати повербанк: основні поради
Смартфон заряджають від повербанка. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

За прогнозами військових експертів, зима в Україні може бути непростою, як і минула. Саме тому українцям краще завчасно підготуватися до можливих відключень світла та придбати повербанки. 

Про це пише 24 канал.

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Як обрати повербанк

Для задоволення різних потреб, покупці в першу чергу звертають увагу на зарядну ємність повербанка: чим більше міліампер на годину, тим вищий цей показник. Так, повербанки ємністю до 5 тисяч мАг можуть стати в нагоді користувачам, які планують підживлювати лише один пристрій, наприклад, смартфон. А гаджет на 10 тисяч мАг зможе зарядити одразу кілька пристроїв. 

Однак чим більша ємність повербанка, тим важчим і габаритнішим він буде. Так, пристрій на 20 тисяч мАг буде складно помістити в невелику сумку. Водночас портативний акумулятор ємністю 3350 мАг, має дуже компактний розмір. Тож, якщо плануєте носити повербанк з собою, в нагоді стануть "компромісні" моделі. 

Окрім ємності пристрою, варто звернути увагу на його роз'єми. Вхідний струм повербанків коливається від 1 ампера (А) до 2,4: вищі значення призводять до швидшого заряджання як гаджетів, так і самого повербанка. Для зарядки смартфона вистачить і 1 А. В той час як планшету потрібно вже 2 А. Відповідно ноутбук потребує ще більшого вхідного струму.

До того ж наявність у повербанку декількох USB-портів дозволяє одночасно заживлювати декілька пристроїв. Примітно, що такі порти можуть мати неоднакову потужність для зарядки пристроїв різного типу.

Нагадаємо, в Укренерго відзвітували, чи готові до зими пошкоджені росіянами підстанції.

Також в Укренерго повідомили про можливу загрозу відключень.

Водночас ООН зміцнює енергетичну інфраструктуру Одеси, допомагаючи підготуватись до зими. 

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