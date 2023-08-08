Как правильно выбрать повербанк: основные советы

Смартфон заряжают от повербанка. Иллюстративное фото: pexels.com

По прогнозам военных экспертов, зима в Украине может быть непростой, как и прошлая. Именно поэтому украинцам лучше заранее подготовиться к возможным отключениям света и приобрести повербанки.

Об этом пишет 24 канал.

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Как выбрать повербанк

Для удовлетворения различных потребностей, покупатели в первую очередь обращают внимание на зарядную емкость повербанка: чем больше миллиампер в час, тем выше этот показатель. Так, повербанки емкостью до 5 тысяч мАч могут пригодиться пользователям, которые планируют подпитывать только одно устройство, например смартфон. А гаджет на 10 тысяч мАч сможет зарядить сразу несколько устройств.

Однако чем больше емкость повербанка, тем тяжелее и габаритнее он будет. Так, устройство на 20 тысяч мАч будет сложно поместить в небольшую сумку. В то же время портативный акумулятор емкостью 3350 мАч имеет очень компактный размер. Так что, если планируете носить повербанк с собой, пригодятся "компромиссные" модели.

Кроме емкости устройства следует обратить внимание на его разъемы. Входной ток повербанков колеблется от 1 ампера (А) до 2,4: более высокие значения приводят к более быстрой зарядке как гаджетов, так и самого повербанка. Для зарядки смартфона хватит и 1 А. В то время как планшету нужно уже 2 А. Соответственно ноутбук нуждается в еще большем входном токе.

К тому же наличие в повербанке нескольких USB-портов позволяет одновременно заживлять несколько устройств. Примечательно, что такие порты могут иметь неодинаковую мощность для зарядки разного типа устройств.

Напомним, в Укрэнерго отчитались, готовы ли к зиме поврежденные россиянами подстанции.

Также в Укрэнерго сообщили о возможной угрозе отключений.

В то же время ООН укрепляет энергетическую инфраструктуру Одессы, помогая подготовиться к зиме.