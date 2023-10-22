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"Яндекс" стає все більш популярним у ЄС — як так трапилось

22 жовтня 2023 17:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
"Яндекс" стає все більш популярним у ЄС — як так трапилось
Пошукова система "Яндекс". Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Через антимонопольну політику Європейського Союзу щодо Google у країн зросла популярність "Яндексу". Російську пошукову систему звинувачують у поширенні кремлівської пропаганди про вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

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Зростання популярності "Яндексу"

"Зростання популярності російської пошукової системи розпочалось після появи антимонопольних розпоряджень ЄС, яке змусило Google запропонувати користувачам телефонів на вибір конкуруючі додатки для пошуку в Інтернеті на телефонах з операційною системою Android", — йдеться у повідомленні.

Так, "Яндекс" з’являється на "екрані вибору", дозволяючи користувачам смартфонів Android вибрати бажану пошукову систему у 23 країнах Європи.

Відомо, що нещодавно він піднявся до п’ятірки найкращих додатків для Android у Німеччині, Італії, Чехії та Данії.

Поширення пропаганди

"Справжнє занепокоєння полягає в тому, що Яндексу, пошуковій системі з чіткими зв’язками з Кремлем", "все ще дозволено працювати на нашому ринку ЄС", — сказала членкиня Європарламенту Стефані Йон-Куртен.

У вересневому оновленому списку санкцій ЄС блок звинуватив компанію в тому, що вона "відповідальна за просування державних ЗМІ та наративів у своїх пошукових результатах, а також за зниження рейтингу і видалення контенту, критично налаштованого до Кремля, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною Росії проти України".

Як відомо, компанія "Яндекс" зареєстрована в Нідерландах і торгувалася на біржі Nasdaq, поки її акції не були заморожені після початку вторгнення. 

Нагадаємо, що Олена Зеленська зустрілася з представниками Google в Україні. На зустрічі, зокрема, перша леді запропонувала компанії нові спільні проєкти, серед яких — створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги.

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