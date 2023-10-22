"Яндекс" становится все более популярным в ЕС — как так случилось

Поисковая система "Яндекс". Фото: росСМИ

Из-за антимонопольной политики Европейского Союза в отношении Google у стран выросла популярность "Яндекса". Российскую поисковую систему обвиняют в распространении кремлевской пропаганды о вторжении в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

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Рост популярности "Яндекса"

"Рост популярности российской поисковой системы начался после появления антимонопольных предписаний ЕС, который заставил Google предложить пользователям телефонов по выбору конкурирующие приложения для поиска в Интернете на телефонах с операционной системой Android", — говорится в сообщении.

Так, "Яндекс" появляется на "экране выбора", позволяя пользователям смартфонов Android выбрать желаемую поисковую систему в 23 странах Европы.

Известно, что недавно он поднялся в пятерку лучших приложений для Android в Германии, Италии, Чехии и Дании.

Распространение пропаганды

"Настоящая обеспокоенность заключается в том, что Яндексу, поисковой системе с четкими связями с Кремлем", "все еще разрешено работать на нашем рынке ЕС", — сказала член Европарламента Стефани Йон-Куртен.

В сентябрьском обновленном списке санкций ЕС блок обвинил компанию в том, что она "ответственна за продвижение государственных СМИ и нарративов в своих поисковых результатах, а также за снижение рейтинга и удаление контента, критически настроенного к Кремлю, например контента, связанного с агрессивной войной России против Украины".

Как известно, компания "Яндекс" зарегистрирована в Нидерландах и торговалась на бирже Nasdaq, пока ее акции не были заморожены после начала вторжения.

Напомним, что Елена Зеленская встретилась с представителями Google в Украине. На встрече, в частности, первая леди предложила компании новые общие проекты, среди которых создание онлайн-библиотеки психологической помощи.