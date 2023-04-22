Ілон Маск ввів золоту "галочку" для організацій в Twitter: деталі

Нововведення в соціальній мережі Twitter. Фото: borgexpert.com

Сьогодні, 22 квітня, у Twitter з'явилась нова система верифікації облікових записів. Тепер організації можуть придбати собі "галочку" відповідного кольору за 1000 доларів на місяць.

Про це повідомляє центр допомоги Twitter.

Читайте також:

"Галочка" для організацій в Twitter

"Ми створюємо найнадійніше місце в Інтернеті для організацій, де вони можуть підтвердити свою приналежність до Twitter і знайти своїх підписників", — інформують в компанії.

За допомогою нової підписки, будь-яка організація отримає золоту "галочку" і квадратний аватар, якщо вона є комерційною або некомерційною організацією, або сіру "галочку" і круглий аватар, якщо вона є урядовою або багатосторонньою організацією. Також компанії можуть приєднати до себе будь-яку фізичну або юридичну особу, пов'язану з ними.

Зазначається, що афілійований акаунт отримує підтвердження, що буде позначено відповідним кольором "галочки", а також значок афілійованої особи — невелике зображення профілю своєї материнської компанії, що відображається поруч із галочкою. Натиснувши на цей значок, користувач потрапляє безпосередньо до афілійованої організації.

"Золоті та сірі "галочки", квадратні аватарки та спеціальні значки приналежності підтверджують і розрізняють ваш основний акаунт, акаунти речників і дочірніх компаній, а також акаунти ваших організацій. Ми будемо продовжувати вдосконалювати наш сервіс і можемо час від часу змінювати наші функції", — заявили в Twitter.

Портал Twitter Verified Organization дозволить організаціям додавати та видаляти афілійовані акаунти, а також надає негайний статус верифікації будь-кому в їхній мережі, хто прийме їх запрошення стати афілійованою особою. Це може стосуватися нових співробітників, нещодавно запущеної кінофраншизи або нещодавніх змін у командах професійних спортивних груп.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, Стівен Кінг написав на своїй сторінці в Twitter звернення до власника платформи. Він запропонував Маску здійснити благодійні пожертви на підтримку України.